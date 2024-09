Vecinos de San José Obrero en Jerez alzan la voz: “Nos tienen abandonados”

La calle Pintor Francisco Mariscal Serrano es una calle de un sólo sentido. Rodea en forma de 'U' la urbanización Europa Residencial (40 unifamiliares), da acceso a la capilla de San José Obrero y próximamente también a un nuevo club de pádel. Si fuera poco, en el primer tramo de esta calle también se ubicará un acceso para el garaje de una promoción de 240 viviendas de un nuevo bloque de la avenida Caballero Bonald, cuyas obras llevan ya tres años en marcha.

Muy pocos metros separan las puertas de las primeras viviendas de la calle con la obra de los bloques. La falta de aparcamiento, el ruido, los daños en las aceras, los problemas en el parque... Los vecinos de Europa Residencial ya han dicho basta y alzan la voz.

"Todos los que quieran entrar tienen que pasar por esta calle, tanto las familias de las 40 casas de la urbanización, como las de las 240 viviendas que se están construyendo, más los usuarios del nuevo club de pádel que nos han dicho que pueden llegar a venir hasta 500 personas en eventos, más las personas que van a la Iglesia... Esto ya está masificado, cuando terminen los proyectos que ahora están en obras vamos a tener que pelearnos por el aparcamiento. Además del tráfico altísimo que vamos a sufrir. Es una zona que está muy limitada de espacio como para tener este trasiego de vehículos", denuncia un vecino del residencial.

"Hemos llegado a ver hasta tres homigoneras en esta calle, recuerdo único sentido, por lo que pasan por las aceras para salir al terminar. Además han cortado la calle sin permiso en varias ocasiones y hemos llamado a la Policía porque no tenían permiso", subraya el vecino.

Entre el grupo de afectados una vecina señala la acera: "Está entera rota porque los camiones pasan por encima. Desde las siete y media de la mañana están con los ruidos, con las grúas, a gritos, sin miramientos... Pero a mí lo que me preocupa es que están invadiendo nuestras aceras, rompiendo la calzada, sales de tu casa y te encuentras una hormigonera encima. O pasan por la grúa por encima de tu jardín, con el peligro que eso supone. Se han inventado pues un carril más, la acera en la que están nuestras puertas. Estamos desemparados. Además, cortaron los árboles de la acera y han rellenado los alcorques de arena para poder pasar sin boquetes... También rompieron una farola que no se ha puesto de nuevo (a la entrada del parque)".

"El otro día salí al patio y me encontré un tubo de metal casi en el porche de mi casa y es que prácticamente lo tenía encima. Abrí la puerta y lo recriminé. Yo tengo mi bebé, es mi casa, es que ha llegado hasta el porche", añade otra afectada.

Las familias saben que tienen que 'aguantar' ciertos 'daños colaterales' por la obra del nuevo bloque residencial, pero se han ido sumando problemas en la convivencia que hacen que no puedan aguantar más. "Si ya hay problemas de aparcamiento, imagina cuando estén los 250 vecinos nuevos y el club de pádel. Por eso, una de las cosas que planteamos es que estas calles de las casitas fueran aparcamientos sólo residentes", explica una vecina.

Parque de la zona que los vecinos piden convertir en aparcamientos. / Manuel Aranda

Y no sólo eso, ponen sobre la mesa la posibilidad de estudiar que parte del parque entre esta calle y la avenida La Granja se convierta en zona de aparcamiento. "Y abrir además una salida directamente a la avenida...", añade una residente. "Este parque está abandonado. Ha habido fuegos, se acumula muchísima basura, la gente joven hace botellón, hay peleas... Es un terreno de albero sin buen uso. Se podría dejar una zona de arbolado y otra de aparcamiento", expone otro vecino.

Precisamente sobre el aparcamiento, un vecino de Europa Residencial denuncia que lleva año y medio esperando que le concedan la placa de vado. Todas las viviendas de esta urbanización tiene el rebaje de acera en la entrada de su casa y sin embargo, hay quien ha solicitado la placa y no se le da respuesta. "He pedido en tres ocasiones la agilización del proceso y me dicen 'que se está mirando'. Esta misma semana he vuelto a ir y a esperar", denuncia.

"Queremos vivir tranquilos. Todo esto lo hemos trasladado al Ayuntamiento y tanto que dicen lo de 'Jerez actúa' (web para enviar incidencias en la vía pública de forma telemática), aquí podemos decir que no, que aquí 'Jerez no actúa', más bien abandona", lamenta una de las vecinas de la calle.