Veintiún centros educativos de Jerez participan este curso en el programa 'Investiga y Descubre'

La Consejería de Educación ha hecho públicos los proyectos educativos que forman parte este curso 25/26 del programa Investiga y Descubre, un programa que pretende fomentar la estimulación del aprendizaje y de la iniciativa en el alumnado que destaca por su interés, motivación y capacidad hacia la realización de actividades que supongan una profundización con respecto al currículo ordinario.

Dicho programa, que se lleva a cabo en los centros en horario no lectivo, implica de una manera especial a los cuatro pilares básicos del Sistema Educativo: el alumnado, sus familias, el profesorado y los centros docentes. Además, permite ofrecer experiencias educativas adaptadas a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

En Jerez, en este presente curso participan un total de 21 centros educativos que han elaborado nada menos que 36 proyectos. En concreto, los colegios participantes son el CEIP Pablo Picasso, Tomasa Pinilla, Miguel de Cervantes, Isabel La Católica, Sagrada Familia, Alfonso X, Luis Vives, San Juan de Dios, Mesas de Asta, Guadaluz, Las Granjas, Antonio Machado, La Unión, Blas Infante, Montealegre. A nivel de instituto lo harán el IES La Granja, IES José Manuel Caballero Bonald, Elena García Armada, Seritium, La Campiña y el IES San Telmo.

De ellos, hay muchos centros que han preparado varios proyectos y de diversa temática. Así, el Blas Infante cuenta con dos, ARTEBIT: cuadros vivos con ODS y Micro:bit y EstudIA; el Antonio Machado con cuatro, aunque repartidos en distintos cursos (pensamiento computacional y robótica aplicada al aula), Luis Vives, también con dos (Educapodcast y Feminismo político: Historia y actualidad), Mesas de Asta con Construye, programa y juega a través de Spike/Lego y Robomisión: Sphero y rocky al ataque), Sagrada Familia con Teatro por la Diversidad:Creando una Obra Inclusiva; Isabel La Católica con 'Programación y robótica como recursos didácticos'; el San Juan de Dios se centra en el flamenco con 'Flamenco en el aula', Alfonso X, con 'Robots exploradores: investiga, diseña y descubre', el Pablo Picasso, con Alimentación saludable: Aprendiendo a comer bien', el IES La Granja como 'La calistenia como herramienta'; el Montealegre con 'Jugamos con la robótica', el IES San Telmo, con 'Teatralizate' e 'Investigación en el IES San Telmo' ; el IES La Campiña, con 'Análisis de las fotografías de las redes sociales'.