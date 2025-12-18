El propietario de El Paraíso, la administración de Jerez que se harta de repartir premios: "Los jerezanos se lo merecen"

Desde 2021, Jerez está en racha. Mucha de esa suerte ha sido repartida por la famosa administración de Loterías El Paraíso, de la que es propietaria José Vicente, natural de Valencia. Hace seis años adquirió esta administración y ni en sus mejores sueños pudo imaginar que sería la gran repartidora de premios que es, de sueños y de ilusión.

Estos días previos a la celebración del sorteo de Navidad, largas colas se instauran en El Paraíso, calle Enrique Dominguez Rodiño, Edificio Huelva II, Local 12. Allí presumen de los numerosos premios repartidos en un cartel. José Vicente los enumera todavía con cierto tono de incredulidad mezclado con orgullo. "En 2021 dimos el primer premio del sorteo de El Niño. En 2022, el tercer premio de El Niño y el primero de Navidad. En 2023 el Gordo de Navidad y de tres quintos premios. En 2024, creíamos que ya no podíamos dar más y vendimos el primer premio de El Niño y el quinto de Navidad".

Colas en El Paraíso, la administración de Loterías de Jerez que reparte premios cada año desde 2021. / Manuel Aranda

El valenciano está sorprendido por la repercusión mediática de su administración, conocida en todo el país, gracias a las noticias que se hacen eco de esta gran racha de fortuna. "Ni ‘Doña Manolita’ ni la ‘Bruja de Oro’: el ‘El Paraíso’, titularon en un reportaje. Medios nacionales dicen que la suerte está en El Paraíso", relata con entusiasmo a Diario de Jerez, a quienes atiende a pesar de encontrarse en pleno trajín de uno de los días en los que la actividad en la administración es frenética.

Interior de El Paraíso, a dos días de celebrar el sorteo de la Lotería de Navidad. / Manuel Aranda

José Vicente se siente muy a gusto en Jerez, obviamente, ya sabe que acertó al tomar la decisión de mudarse a Jerez, donde se siente un jerezano más. "Al llegar, nos sorprendió el trato y la forma de ser de la gente de aquí". Consciente de la ínfima probabilidad de repartir algún premio otro año consecutivo, no pierde la esperanza de que alguno caiga en Jerez con lo que eso conlleva: "Dar un premio en Jerez implica que se hable de la ciudad, ponerla en el mapa".

No obstante, el propietario de El Paraíso reconoce que le encantaría ser él quien vendiera los décimos premiados del sorteo de la Lotería de Navidad y de El niño este 2025, aunque es lo de menos: "Me gustaría que tocara en Jerez porque la gente se lo merece", incide José Vicente.