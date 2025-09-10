‘Vendimia de Jerez Street Market’, una feria en plena calle Doña Blanca

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, acompañada del presidente de Adecosur, Juan García, y Alberto de la Villa, gerente de Acoje, ha presentado la actividad ‘Vendimia de Jerez Street Market’, que tendrá lugar este sábado, día 13 de septiembre de 19 a 23 horas, en la Plaza Doña Blanca, fachada principal del Mercado Central de Abastos.

En esta iniciativa participarán hasta quince puestos de comerciantes de Jerez, asociados a las diferentes entidades que colaboran (Acoje, Adecosur, Asunico y ACAT) y surge en base al compromiso de apoyo e impulso al pequeño comercio y al comercio de proximidad. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento quiere fomentar el desarrollo económico y social, manteniendo y fortaleciendo al pequeño comercio además de proteger y dar soporte al tejido productivo de pymes y autónomos.

“Hay que resaltar la importancia que tiene el comercio local y por eso queremos visibilizar la variedad y la riqueza de ofertas, productos y servicios que tienen las zonas comerciales de nuestra ciudad, unido a las propuestas de hostelería que en ella pueden encontrar los ciudadanos. Nuestro esfuerzo es continuo por promover el consumo en el comercio y una de las herramientas que pusimos en marcha fueron los markets”, ha dicho durante su intervención Nela García.

El evento permite dar a conocer el producto a un cliente no habitual, por lo que da la oportunidad de visualizar la calidad de los mismos y el servicio. Una herramienta que se convierte en feria comercial en la calle con actividades de dinamización dirigida para los más pequeños como un taller de vendimia infantil.

El Ayuntamiento quiere con este mercado poner en valor la contribución del comercio tradicional como fuente de empleo en Jerez con un peso importante de las pequeñas y medianas empresas, así "como la relevancia que tiene en la preservación de nuestra cultura y nuestra identidad al estar estrechamente ligadas a la identidad".

Medidas como la firma del convenio de colaboración con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, la creación y puesta en marcha de un Plan Integral para mejorar los mercados de abastos o la organización y colaboración en distintas actividades de dinamización y promoción como es el caso de Primavera Street Market, las campañas sobre los productos locales, o la Noche Azul que este año se celebrará el 11 octubre con importantes novedades.