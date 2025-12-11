La venta anticipada del 30 Festival de Jerez arranca con récord de ventas y espectáculos agotados

Con más de 6.300 entradas vendidas y ocho espectáculos con el aforo ya completo, el Festival de Jerez inicia el camino hacia su 30 aniversario con un nivel de expectación que vuelve a situarlo como cita imprescindible para el flamenco y la danza. La calurosa respuesta del público en los primeros días de la venta anticipada de localidades marca un récord con respecto a las últimas ediciones y confirma el arraigo y la proyección internacional de un Festival que vuelve a despertar un interés creciente dentro y fuera de nuestras fronteras.

La 30 edición del Festival de Jerez, que se celebrará del 20 de febrero al 7 de marzo de 2026, transformará la ciudad en un gran escenario en el que flamenco y danza se darán la mano desde la libertad más absoluta y en diálogo con otras disciplinas artísticas. La programación de la veterana muestra -espacio fértil de creación- tiende puentes entre lo heredado y lo que está por venir. Así, 48 espectáculos con 15 estrenos (11 absolutos, 1 nacional y 3 en Andalucía) y dos presentaciones de discos se desplegarán en distintos espacios de Jerez de la Frontera: el Teatro Villamarta, la Sala Compañía, los Museos de la Atalaya, el Palacio de Villavicencio, el Centro Social Blas Infante y el Teatro La Gotera de Lazotea, espacio escénico del barrio de San Miguel que se estrena en el mapa de ubicaciones de esta edición.

Es de destacar, que el comportamiento de la taquilla señala a una especial acogida de los abonos, cuya venta -iniciada el pasado 4 de diciembre- ha experimentado un crecimiento notable, reflejo de la fidelidad creciente del público hacia la programación oficial. Como novedad, el Festival incorpora en 2026 un abono por días con un 25% de descuento, una modalidad pensada para quienes buscan vivir la cita internacional de manera más intensa en estancias breves, favoreciendo así una experiencia más completa e inmersiva.

A lo largo de dos semanas la danza contemporánea y la barroca, la escuela bolera, las artes plásticas, el teatro, la palabra o el piano respirarán flamenco. Grandes espectáculos y propuestas de mediano y pequeño formato con nombres como los de Manuela Carpio, Olga Pericet, Nino de los Reyes, José Maya, Andrés Marín y Ana Morales, Diego Aguilar & Hugo Aguilar, David Coria, las compañías de Belén López y Julio Ruiz junto al Ballet Flamenco de Andalucía, la Compañía de Jesús Carmona, Estévez/Paños Compañía, el Nuevo Ballet Español o propuestas como la de Los Magníficos (Sandra Carrasco, Andrés Barrios, David de Arahal y El Yiyo) conviven de forma natural en una programación profundamente multidisciplinar. En el cante y el toque, artistas como Lela Soto, Santiago Lara, Ezequiel Benítez o Alba Bazán. Y entre las novedades de esta edición, un miniciclo de piano flamenco con dos propuestas diferenciadas, las de Miriam Méndez La Princesa Descalza -piano, voz y baile- y la del joven mallorquín Antón Cortés.

Las entradas para los espectáculos del XXX Festival de Jerez pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Villamarta y en las webs www.festivaldejerez.es y www.tickentradas.com.

