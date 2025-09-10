La venta de viviendas no para de crecer en Jerez a pesar del aumento de precios

El mercado inmobiliario continúa creciendo en Jerez. Por el momento, la fuerte subida de precios no está afectando a la compraventa de viviendas que prosigue al alza y que poco a poco se va acercando a los volúmenes de operaciones que se alcanzaron hace casi dos décadas en los denominados años de la burbuja inmobiliaria.

Así lo recogen tanto el Ministerio de Transportes como el Consejo General del Notariado, que publican cada trimestre el número de transacciones inmobiliarias por municipios, con datos correspondientes al primer trimestre de este año. De hecho, 2025 ha arrancado con los registros más altos desde hace más de una década.

Según la administración central, en Jerez se vendieron 842 viviendas, 265 más que en el mismo periodo de 2024. Este es el mayor volumen de transacciones inmobiliarias en un arranque del año desde 2008, el año del estallido de la burbuja inmobiliaria, donde se contabilizaron 884, aunque en años precedentes se superó el millar por trimestre de manera holgada. Entre 2019 y 2023, el número de transacciones inmobiliarias registradas en la ciudad osciló entre las 500 y las 656 viviendas, alternándose años de subidas y bajadas. Sin embargo, el mercado ha empezado 2025 muy fuerte con un crecimiento exponencial y no visto en la ciudad desde hace casi dos décadas.

Este importante aumento también es detectado por el Consejo General del Notariado que señala que en el primer trimestre se vendieron 807 viviendas —los registros entre ambos estudios no coinciden por la diferente metodología puesto que uno se basa en datos de los registradores y el segundo en las operaciones que se escrituran ante el fedatario público—. Entre enero y marzo del año pasado, en cambio, se registraron 579.

Bien es cierto que desde hace años, las transacciones inmobiliarias de inmuebles de segunda mano dominan el mercado —suelen rondar el 90% de las compraventas—. Ahora bien, en este primer trimestre del año se ha producido un notable aumento de las viviendas de obra nueva alcanzándose las 140, el mayor registro desde hace una década.

Los precios, al alza

Tanto el Ministerio de Transportes como el Consejo General del Notariado también reflejan un continuo aumento de los precios de la vivienda en la ciudad. De hecho, el importe medio es el más elevado en más de una década.

La administración central, basándose en las tasaciones que ha realizado, sitúa el precio medio del metro cuadrado de la vivienda de hasta cinco años de antigüedad en los 1.837,40 euros, casi 400 euros más que hace un año. Mientras el inmueble con más de cinco años de antigüedad tiene un valor medio de 1.477,10 euros, unos 169 euros más que en 2024.

Por su parte, la estadística notarial cifra el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad en los 1.301,53 euros, unos 215,95 euros más caro que el primer trimestre del pasado ejercicio. Mientras, el precio de un inmueble en la ciudad ronda de media unos 144.000 euros, un valor que no se alcanzaba desde principios de esta década.