Este es el vestido diseñado por Inés Domecq para apoyar la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031

IQ Collection celebró su quinto aniversario con un espectáculo sin precedentes en Madrid: un desfile convertido en concierto, un homenaje a la ciudad y a la pintura de Goya, y en el que La diseñadora jerezana, Inés Domecq, realizó un importante guiño a su ciudad natal. La velada marcó, además, el nacimiento de IQ Runway, una línea más sofisticada, más teatral y pensada para la noche. El evento Tuvo lugar el pasado 4 de septiembre en los Jardines del Palacio de Liria.

Madrid y Goya, su pintor más universal, fue el punto de partida de una colección que rescató el alma goyesca para vestirla con códigos contemporáneos. Los volúmenes en tafetán, las muselinas que parecen flotar, los crepes que dibujan siluetas escultóricas y los destellos de pailletes construyeron una narrativa donde tradición y modernidad se abrazan.

"Esta colección es un viaje vital y emocional que me lelva de Madrid a Jerez. Madrid me abrió las puertas, me dio proyección y me permitió soñar en grande. Y Jerez es raiz, es casa, es origen. Con este desfile he querido rendir homenaje a ambas cuudades y, sobre todo, a España como inspiración cultural inagotable", afirma Inés Domecq, fundadora y directora creativa de IQ Collection.

Vestido 'Jerez', diseño de Inés Domecq. 2

Ese viaje quedó plasmado en los nombres de las prendas. El Primer diseño, 'Madrid', abrió el desfile; el vestido 'Jerez', lo cerró. Un palabra de honor en rosa capote, de volúmenes majestuosos que evocaban el ruedo taurino y la elegancia de una tradición ancestral. Una pieza cargada de simbolismo, con la que la diseñadora quiso apoyar la candidatura de su ciudad natal como Capital Europea de la Cultura 2031.

Al evento asistieron entre otras caras conocidas Tana Rivera y su madre Eugenia Martínez de Irujo, Cari Lapique y Carla Goyanes, entre muchas otras.

El desfile, sin embargo, no se limitó a la moda. Fue también música y emoción. Las notas de Falla, Chueca o Bretón se entrelazaron con los pasos de las modelos, mientras las castañuelas resonaban como un latido que recordaba la riqueza cultural de España. Moda y zarzuela dialogaron en un espectáculo total, una celebración de que somos a través de la vestimenta.