Inés Domecq confiesa cuáles son sus lugares favoritos de Jerez: “Volver siempre es emocionante”

Jerez ha sido siempre una constante en su vida. En tierras jerezanas vivió su infancia y adolescencia. Aunque por motivos profesionales ha residido en otros lugares.“Jerez ha sido y sigue siendo mi casa”, afirma la diseñadora, empresaria y Marquesa de Almenara, Inés Domecq. En la actualidad, esta jerezana busca lo auténtico. Por eso, le encanta perderse por el centro, tomar algo en la plaza del Arenal o pasear por el barrio de Santiago. “Y, por supuesto, siempre hay una parada obligada en casa de mis padres, donde se reúne toda la familia”.

La ruta de sus lugares favoritos de la ciudad comienza con una parada en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, “una joya de Jerez, siempre me emociona” a la que ha ido desde pequeña. Para ella representa la elegancia, la tradición, el vínculo profundo entre el caballo y esta tierra. Guarda un especial cariño a este espacio. "Ahí se celebró el primer desfile de mi marca, IQ colección, y fue un momento inolvidable”, rememora.

Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en Jerez.

El segundo lugar recomendado “tiene algo mágico”, dice sobre el conjunto de edificaciones fortificadas de origen almohade, edificios barrocos y palaciegos que conforman el Alcázar de Jerez. “Me inspira mucho. Es un lugar que me conecta con la historia y la estética andalusí, que me parece fascinante”.

Jardines del Alcázar de Jerez

Seguimos avanzando con la diseñadora hasta la bodega Álvaro Domecq, donde el vino –que es una maravilla- el olor a madera y a vino envejecido te incitan a entrar. En su caso, también otros motivos más personales la seducen: “Me recuerda a reuniones familiares, a celebraciones llenas de arte y cante”.

Interior de la Bodega Álvaro Domecq (Jerez).

También le llueven recuerdos de juventud, de paseos, de tardes con amigas con la calle Porvera. “Es una calle preciosa, señorial, con una luz muy especial. Perderme por sus maravillosas iglesias y casas palacio - Cada rincón tiene algo que contar. La Iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, es muy significativa para mí: allí me casé hace ya 17 años. Volver siempre es emocionante”, reconoce.

Calle Porvera (Jerez).

Qué tiene Jerez…

Para esta jerezana, bandera de Andalucía de la provincia, considerada una de las mujeres más influyentes de la comunidad autónoma, según Forbes, Jerez tiene algo que no se puede explicar del todo. "Es una mezcla de belleza, verdad, arte y tradición. Aquí la gente vive con un compás interior que se nota en todo: en cómo se habla, en cómo se baila, en cómo se celebra. Para mí, Jerez es raíz. Es el lugar que me conecta con lo que soy, con mi historia familiar y también con mi inspiración creativa. Jerez es un sitio para vivir despacio, y ojalá poder envejecer aquí, disfrutando de lo sencillo”, concluye la diseñadora y empresaria jerezana, Inés Domecq.