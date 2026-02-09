En el área recreativa Los Cañitos, entre Ubrique y El Bosque, ha 'reventado' como en toda la Sierra y al nacimiento de agua que hay junto al pequeño santuario se le han unido varios brotes de agua del suelo. Este área recreativa por el momento es es accesible a pie de carretera y es un espectáculo ver correr el agua.

Los Cañitos es una pequeña área recreativa situada en el descansadero de vía pecuaria en las cercanías de la población de El Bosque, que dispone de una amplia zona cubierta con sombra situada rodeada de grandes quejigos y centenarios acebuches, donde nace el manantial denominado Los Cañitos. Constituye un lugar agradable para disfrutar de la sierra a los pies del Monte Albarracín.