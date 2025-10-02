"Han asaltado la flotilla. ¡Todos a la calle!" es el lema de la convocatoria del acto de protesta organizada por varios colectivos tras la interceptación, por parte de Israel, de casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla que llevan ayuda humanitaria a Gaza. La plaza del Arenal ha sido el punto de encuentro en Jerez para la cacerolada, una protesta que se ha repetido en muchos puntos de España.