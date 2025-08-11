Devorado por las llamas un vehículo particular en la A-4 en Jerez

Un vehículo particular quedó prácticamente calcinado por las llamas tras sufrir un incendio mientras circulaba por la autovía A-4 en el término municipal de Jerez de la Frontera.

Según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, (CBPC) en su cuenta oficial de la red X, efectivos de bomberos del Parque de Jerez se desplazaron la mañana de este lunes 11 de agosto hasta el punto kilométrico 641 de la citada autovía entre Sevilla y Cádiz y en las inmediaciones de la intersección con la A-480, la carretera que enlaza Jerez y Sanlúcar.

Hasta el lugar de los hechos se personaron a las 10:00 horas cinco efectivos del parque de Jerez en dos vehículos.

Durante las tareas de extinción se emplearon mil litros de agua y no se produjeron daños personales.

También acudieron agente de la Guardia Civil de Tráfico.

Se da la circunstancia de que es el segundo coche que sale ardiendo en Jerez tras el utilitario que se calcinó la pasada madrugada del sábado en la avenida de Vallesequillo.