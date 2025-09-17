Pasadas las cinco de la tarde de este martes, las alarmas saltaron por un incendio de pastos y cañaveral en la Finca Berlanguilla (zona arroyo del Zumajo) en Jerez. El fuego se originó en la cuneta de la CA- 4105, kilómetro 2, y se propagó hasta la finca, alcanzando arbolado y parte de la vegetación del arroyo.

Además del equipo de bomberos de Jerez, la situación 'obligó' a la incorporación del Infoca para apoyar con medios aéreos el control del incendio, realizando varias descargas con el helicóptero.

El fuego quedó controlado sobre las 22.15 horas, ardiendo finalmente unas 3,5 hectáreas. Un retén del Infoca permaneció más tiempo en la finca para refrescar la zona. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales.