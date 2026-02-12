Una nutria en el río Guadalete, justo sobre el cauce que pasa por mitad de la carretera de La Ina
Miguel Ángel Leiva, vecino de La Ina, grabó esta semana el cauce del Guadalete que pasa por mitad de la carretera de La Ina y en mitad del vídeo aparece una nutria retozando en el agua. Cabe recordar que la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) confirmó a finales de enero la presencia de una familia de nutrias (Lutra lutra) en la antigua cantera de San Gaspar y Casa Colorada, colindante a la Laguna de Medina, en las proximidades de Jerez de la Frontera.