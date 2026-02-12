Miguel Ángel Leiva, vecino de La Ina, grabó esta semana el cauce del Guadalete que pasa por mitad de la carretera de La Ina y en mitad del vídeo aparece una nutria retozando en el agua. Cabe recordar que la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) confirmó a finales de enero la presencia de una familia de nutrias (Lutra lutra) en la antigua cantera de San Gaspar y Casa Colorada, colindante a la Laguna de Medina, en las proximidades de Jerez de la Frontera.