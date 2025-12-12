La sede la ONCE en Jerez de la Frontera inauguró oficialmente en sus instalaciones de la calle Porvera la Navidad 2025 con la apertura de su tradicional Belén.

Este clásico Nacimiento de las fiestas navideñas de nuestra ciudad es obra del invidente Manolo Cruzado y que cada año congrega a miles de personas para disfrutar de su belleza en la sede de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en el centro de histórico de Jerez (Porvera, 26).

Según explica la entidad en sus redes oficiales, la inauguración del Belén tuvo lugar "al son de panderetas, coros y villancicos los afiliados, vendedores y trabajadores, pequeños y grandes, participaron en su apertura, mientras los niños y sus maestros adornaron el árbol de Navidad. La alegría de la fiesta terminó con merienda colectiva para las familias y los trabajadores de la ONCE".

Horario de visitas del Belén de la ONCE en Jerez

El Nacimiento está abierto a todo el público en general desde el viernes 12 de diciembre hasta el martes 6 de enero en horario de mañanas de 11:00 a 14:00 horas y de tarde de 18:00 a 21:00 horas.