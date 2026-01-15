Así fue el robo en la joyería en el centro de Jerez, del que aún no hay ningún detenido: "Esto es desesperante"

Jerez amaneció a primero de diciembre con un espectacular robo en una joyería del centro. En apenas unos minutos, dos hombres encapuchados se colaron en este negocio familiar, tras romper la reja del establecimiento mediante el método del alunizaje, es decir, estrellando un coche contra la entrada del negocio, y llevándose un muestrario muy valioso. Así se puede ver en el vídeo de la cámara de vigilancia del interior del negocio.

Mes y medio después, los propietarios no tienen noticias de nada. Jose, uno de los responsables de la Joyería SuperJoya, declara que a pesar de ser "un robo de esta magnitud en el centro de Jerez y con imágenes, todo va lento". "Es desesperante que funcione todo tan lento. Sentimos que estamos desamparados y con muchísima impotencia. Ha sido muy fuerte, ha sido muchísimo dinero. No estamos hablando ni de 30.000 ni de 40.000 euros, ni 80.000 euros. Estamos hablando de mucho dinero. Han reventado a una familia", denuncia Jose, cuya familia gestiona otra joyería en la ciudad.

Los propietarios piden que se pongan todos los recursos posibles en la investigación: "Quiero que cojan a los malos, que cumplan por el daño que nos han hecho y que por favor, que se mueva todo lo que sea para atrapar a las personas que han cometido el robo. Sentimos gran malestar".

El robo se produjo en el peor momento. "Llega diciembre y te cargas más por la Navidad, ahora tengo que pagar a mis proveedores y se lo han llevado todo. Nos han destrozado, la verdad. Han reventado una familia trabajadora que lo único que quiere es tirar para delante y, ahora mismo, empezamos otra vez de cero. Esa es nuestra realidad y esa es la rabia que tengo", aseguraba horas después del suceso Jose.

Los propietarios denunciaron tras el robo que desde hacía un año habían solicitado, por indicación de la Policía, permiso para colocar una pilona en la puerta de su negocio de Doña Blanca para evitar que los vehículos pudieran acceder hasta la entrada de la joyería. Sin embargo, la petición le fue denegada "por tratarse de una zona de adoquines en la que no podía hacerse un agujero". Tras el robo, el Ayuntamiento de Jerez finalmente dio luz verde a la instalación de estas pilonas, una medida que llegó tarde para Joyería SuperJoya.