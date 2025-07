La VII Carrera del Barro se disputará el 20 de julio sobre 12,5 kilómetros y 20 obstáculos en Garrapilos

La teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, acompañada del alcalde de La Barca de la Florida, Alejandro López, del delegado de Deportes y Educación, José Ángel Aparicio, del teniente coronel Daniel Vázquez del Centro Militar de Cría Caballar, del subteniente José Rodríguez de la Unidad de Gestiones Agrarias, y de Hermenegildo Saborido, vicepresidente de la Asociación 1.000 km contra el Cáncer, ha presentado la VII Carrera del Barro que se disputará el domingo 20 de julio, partir de las 10 horas, en la Finca de Garrapilos con salida y meta en la plaza de Artesanía de la ELA de la Barca de la Florida.

Esta prueba deportiva tiene por objetivo recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, concretamente la desarrollada por la Cátedra de los doctores Galera y Requena de Investigación de Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada; en la última edición se recaudaron más de 42.500 euros para este fin.

Susana Sánchez ha agradecido al Ayuntamiento de la Barca de la Florida, a la Asociación 1.000 km contra el Cáncer, al Centro Militar de Cría Caballar Finca de Garrapilos y a la Unidad de Explotación Agraria la organización de esta prueba solidaria contra el cáncer. “Es un evento que aúna el deporte y la solidaridad, en una zona tan bella como es la Barca de La Florida. El cáncer afecta a muchísimas familias y estas entidades supieron unir una prueba deportiva de agua y barro con la lucha contra el cáncer, con la solidaridad”, ha señalado.

La responsable municipal ha descrito esta singular prueba. “Los participantes van a caer literalmente en pozas de barro. Es una prueba muy divertida, única en España. Estamos muy orgullosos de que se organice en nuestra zona rural. Además hay un recorrido especial para niños y niñas, es una prueba para disfrutar en familiar”. Susana Sánchez ha invitado a participar. “Hay que mancharse por una buena causa”, ha enfatizado.

José Ángel Aparicio ha emplazado a los clubes y atletas de Jerez a participar en la prueba solidaria. “El escenario de esta carrera es inigualable. Es un lugar idílico la dehesa de Garrapilos. Un paraje natural que nuestras Fuerzas Armadas han conservado. No olvidemos que es una carrera solidaria, debemos tener un gesto de solidaridad. Nos puede parecer dura la carrera pero esa dureza no es comparable con la lucha contra el cáncer, ha manifestado.

El alcalde Alejandro López ha recordado que esta carrera surgió de una iniciativa de Juan Pedro Orellana. “El padecía un cáncer y para dar a conocer la dureza de esta enfermedad se propuso llegar hasta Santiago de Compostela corriendo e hizo mil kilómetros”. Alejandro López ha dado las gracias a las decena de voluntarios que hacen posible la prueba, a las empresas colaboradoras. “Para nosotros es un orgullo que cada año haya más participantes, viene gente de toda Andalucía por una causa muy bonita. Da gusto ver a personas que se abrazan al final de la carrera, personas que está padeciendo cáncer, es muy emotivo”, ha afirmado.

El teniente de coronel Daniel Vázquez ha afirmado que para las FFAA es un privilegio colaborar en esta carrera. “Prestamos unas instalaciones que son parte de la sociedad y las FFAA son parte de la sociedad civil. Que 1.500 personas pasen por el Cortijo de Vicos nos pone cara a las FFAA. Es una iniciativa consolidada en el calendario deportivo. Es una carrera muy importante. Estamos abiertos a cualquier colaboración que sea factible”, ha afirmado.

El subteniente José Rodríguez de la Unidad de Gestiones Agrarias del Ministerio de Defensa ha manifestado que es un placer poder contribuir a esta causa benéfica. Ha expresado el ofrecimiento de la unidad para seguir colaborando con el Ayuntamiento de La Barca de la Florida.

Hermenegildo Saborido ha reconocido la contribución de las FFAA. “Ponen todos su medios, el agua, las alpacas, hacen una labor muy importante. El Ayuntamiento de Jerez y el de la Barca nos ayudan muchísimo, así como los patrocinadores ya no hay espacio en la camiseta”, ha asegurado. Ha subrayado que todo el dinero recaudado a lucha contra el cáncer. “Hemos subido de 1.300 a 1.500 participantes pero más no vamos a poner más porque no caben en la plaza de Artesanía”, ha comentado. “Ya hay 1.400 inscritos y hasta el día 10 de julio se mantiene abierta la inscripción”, ha explicado.

La VII Carrera del Barro se ha diseñado sobre en un circuito de 12.500 metros de longitud y contará con una veintena de obstáculos. Esta VII edición el circuito también llega hasta el Cortijo de Vicos, incorporado en la edición anterior. La novedad de este año es que el trazado discurre por dentro del cuartel para permitir a los participantes conocer mas de cerca el Centro Militar.

Los organizadores han abierto la posibilidad de participación a 1.500 inscritos repartidos entre la modalidad de running y senderismo. Habrá dos cajones de salida; un primero de la prueba competitiva a las 10 horas y a continuación un segundo de la prueba participativa. Además, se habitará un circuito especial para unos 300 niños y niñas.

Los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría recibirán distinciones y todos los participantes tendrán bolsa del corredor con camiseta técnica y medalla finisher al entrar en meta. La organización tiene previsto para los corredores que cierren carrera acortar el recorrido si no llegarán a un punto de control situado en los últimos kilómetros a una hora determinada.