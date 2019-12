Diez vinos de Jerez y un blanco del Marco que no pueden faltar en las mesas de Navidad

El jerez va como la seda con embutidos ibéricos y mariscos; con el típico caldo de puchero con fondo o su versión más refinada del consomé; pero también se adapta como un guante a los suculentos guisos de cuchara, los exquisitos pescados de la Bahía, los asados de carne, los postres... Para gustos, los colores, pero recuerden que el jerez es capaz de aguantar sin problemas incluso a los alcauciles, el no va más de los maridajes del que huye la mayoría de los vinos para no hacer el ridículo. Es tiempo de celebración y de brindar con una copa de jerez. Así que nos hemos propuesto ayudarle en la elección del vino, por si anda un poco perdido, para que el jerez luzca con luz propia en su mesa en las comilonas navideñas.

Vaya por delante que no es una lista al uso, pues encontrarán vinos poco comunes o no tan conocidos, unos más asequibles y otros no que no están al alcance de todos los bolsillos. Y también nos hemos permitido la licencia de añadir fuera del decálogo de vinos de Jerez recomendados uno de los nuevos vinos blancos del Marco, no amparado por la Denominación de Origen.