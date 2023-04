El Brandy de Jerez seduce a la elite de la coctelería en Madrid

Más de 150 profesionales se han dado cita este martes en el primer evento monográfico sobre el Brandy de Jerez y su relevancia en la mixología de vanguardia, anticipo de la Brandy de Jerez Cocktail Week que se celebra del 20 al 30 de abril en Madrid.

El encuentro celebrado en El Lobbyto Cocktail Bar de la capital española ha reunido a la elite de la coctelería para experimentar, probar y compartir conocimientos sobre uno de los productos estrella de la mixología del momento: el Brandy de Jerez. El destilado español más relevante e internacional, además de protagonista de algunas de las combinaciones más famosas de la historia, manifiesta hoy un extraordinario auge de la mano de los grandes maestros de la mezcla.

La cultura del cóctel está en alza, escdenario en el que el Brandy de Jerez emerge como ingrediente fetiche en las barras más conocidas, pues los expertos encuentran en él, ese ingrediente único y versátil capaz de aportar exclusividad a sus creaciones.

Bartenders, sumilleres y mixólogos que conforman la primera línea de la coctelería de Madrid, desde las barras más míticas a nuevos locales que marcan tendencia se han dado cita en este encuentro en el que no han faltado incontestables como 1862 Dry Bar, Viva Madrid, Museo Chicote, Harrison 1933, DPickel Room o Mr Hyde, entre otros.

Los asistentes han podido degustar las marcas más exclusivas de Brandy de Jerez Solera Gran Reserva de la mano de los master blenders y enólogos de las principales bodegas del Marco: Fundador, González Byass, Lustau, Osborne, Rey Fernando de Castilla y Sánchez Romate.

Responsables del Consejo Regulador y la master blender de González Byass, Rocío Trillo, han impartido una serie de catas verticales para profundizar en el genuino sistema de elaboración y envejecimiento del Brandy de Jerez a través de un recorrido por brandies de distinta edad, con el objetivo de identificar los más destacados y complejos matices que revelan la nobleza del denominado 'espíritu del vino'.

La barra central del Lobbyto ha servido de tribuna para que algunos de los grandes mixólogos del momento recrearan su particular visión del abanico de posibilidades que ofrece el destilado jerezano en el terreno de la mixología.

Es el caso de Luis Inchaurraga y Diego Cabrera, decididos a diseccionar el proceso de creación para llegar a su parte más conceptual, implantando una novedosa perspectiva basada en el estudio y el análisis sensorial sobre el que llegar a ese concepto que, indican, ha de dar coherencia a toda elaboración y es lo que la hace única. En palabras de Cabrera, "el objetivo del bartender debe ser siempre sorprender, y ahí es donde el Brandy de Jerez constituye un arma infalible",

Por su parte, Borja Cortina y Juan Valls han reivindicado la hegemonía de este destilado como ingrediente perfecto para los long drinks y tragos ligeros a través del taller 'Combinados de nueva era con Brandy de Jerez'.

Finalmente, Alberto Pizarro ha repasado la relevancia del Brandy de Jerez en la historia de la coctelería y ha puesto de manifiesto que la actualización y revisión de esos grandes clásicos puede traer consigo resultados absolutamente sorprendentes. En esencia: respetar en las elaboraciones ese carácter único, sofisticado y cosmopolita que imprime el Brandy de Jerez, pero adquiriendo nuevas formas para mantenerse, como lo ha hecho siempre, en la vanguardia de la barra.

También hubo espacio para elaboraciones más sencillas y no por ello menos atractivas con la experiencia Ginger Brandy by Scheweppes, que ha desplegado toda su artillería para mostrar cómo el auge de la cultura del cóctel también se expresa a través de composiciones como Brandy de Jerez & Ginger Ale o Brandy de Jerez & Ginger Beer, a las que muchos apuntan como los próximos combinados premium de moda.

La Brandy de Jerez Cocktail Week invade Madrid

Diversos templos de la coctelería y otros establecimientos especializados de la capital desarrollarán, junto a las bodegas de Brandy de Jerez, un amplio programa de actividades encaminadas a mostrar el distintivo universo del destilado jerezano a través de catas, degustaciones, menús maridaje y propuestas exclusivas.

Desde el 20 al 30 de abril, estos locales incluirán en su carta cócteles y combinados de autor con Brandy de Jerez, ofreciendo la posibilidad de descubrir las últimas propuestas de los grandes mixólogos del momento.

El destilado número 1 de España

El Brandy de Jerez es el más importante de los espirituosos producidos en España. Elaborado a partir de la destilación de vino, uno de los aspectos que distinguen su calidad es la nobleza de la materia prima de la que procede: pura uva.

El Brandy de Jerez solo puede ser envejecido en las bodegas del Marco de Jerez y en las denominadas 'Sherry Casks'; botas que previamente han contenido alguno de los vinos de Jerez, con los que comparte el tradicional sistema de criaderas y soleras.

En función del grado de envejecimiento, existen tres categorías de Brandy de Jerez: el Brandy de Jerez Solera, con una crianza de entre seis meses y un año; el Brandy de Jerez Solera Reserva, envejecido entre uno y tres años; y el más añejo y exclusivo; el Solera Gran Reserva, con una crianza mínima de tres años y que, en la mayoría de los casos, supera los diez años de edad.

Brandy de Jerez es una indicación geográfica cuyo Consejo Regulador es el organismo encargado de verlas por el cumplimiento del Reglamento de la Denominación, certificando así su calidad. Una garantía que queda reflejada en el sello de la DO, que se incluye en cada botella de Brandy de Jerez. Y si no la lleva, no es un Brandy de Jerez.