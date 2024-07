Amontillado Tradición VORS consigue el premio 'Best in Show', máximo galardón de Decanter

Un singular vino de Jerez, Amontillado Tradición VORS, consigue el premio 'Best in Show', el máximo galardón del certamen Decanter World Wine Awards (DWWA), en Reino Unido, que este año celebra su vigésimo primera edición, consolidado como una de las grandes citas mundiales del vino.

Amontillado Tradición VORS ha recibido 97 puntos del exigente jurado junto a este galardón 'Best in show' y por tanto pasa a formar parte de la lista de los mejores 50 vinos del mundo del año: The Top 50 wines of 2024: Decanter World Wine Award’s ‘Best of the Best’, siendo el único vino de Jerez presente en esta exclusiva lista. Por su parte, el Palo Cortado Tradición ha sido galardonado en el mismo con una medalla de oro y 96 puntos, afianzando los buenos resultados de esta pequeña gran bodega jerezana.

Este premio eleva a este emblema de Jerez a los 50 mejores vinos del mundo tras ser elegido entre 18.000 vinos catados a ciegas por 243 expertos de 33 países, entre los que hay 20 Master Sommeliers y 61 Master of Wine. El proceso de selección del reputado concurso de la revista británica pasa por tres fases: una primera en la que se deciden las medallas de bronce, plata y oro; una segunda fase en la que se vuelven a catar solo los oros para extraer los platinos, y una tercera y última fase, a la que solo concurren los platinos, en la que se deciden los únicos 50 vinos que pueden presumir del disputado sello “Best in Show” de Decanter.

Un gran reconocimiento para un gran vino que, en palabras del enólogo José María Quirós, “rinde homenaje y es la expresión por excelencia de los métodos tradicionales de crianza en la región de Jerez; con una fase inicial de crianza biológica bajo velo de flor que dura aproximadamente 10 años, seguida de una fase oxidativa de más de 20 años mediante el sistema de criaderas y solera. Esta combinación de fases de crianza convierte a este vino en un exponente de elegancia y complejidad, con un notable perfil biológico a pesar de haber pasado muchos años en estado de crianza oxidativa. Es un vino envolvente, con una acidez equilibrada y una extraordinaria riqueza aromática. Con cuerpo, potente, untuoso y muy seco, Amontillado Tradición VORS es el jerez seco por excelencia”.

Los vinos de Bodegas Tradición premiados en Decanter

Se trata de dos vinos con un envejecimiento de más de 30 años, el Amontillado Tradición VORS y el Palo Cortado Tradición VORS: