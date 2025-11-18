Barcelona, epicentro de la coctelería moderna, celebra el Brandy de Jerez

La Brandy de Jerez Cocktail Week 2025 llega a Barcelona, una ciudad que no necesita presentación en el universo de la coctelería de vanguardia. Reconocida internacionalmente por su creatividad, su excelencia técnica y su comunidad de bartenders de referencia, Barcelona es el escenario ideal para celebrar el vínculo cada vez más estrecho entre el Brandy de Jerez y la mixología premium.

Tras dos exitosas ediciones de celebradas en Madrid, este evento desembarca en la Ciudad Condal para reforzar y visibilizar una conexión ya existente: el Brandy de Jerez forma parte de las cartas de las principales barras barcelonesas, utilizado por algunos de los profesionales más reconocidos del país como un destilado de enorme riqueza, versatilidad y carácter.

Durante diez días, del 20 al 30 de noviembre, algunas de las coctelerías más influyentes de Barcelona ofrecerán propuestas originales con Brandy de Jerez, diseñadas para mostrar todas sus posibilidades como ingrediente de alta coctelería. Desde relecturas de clásicos hasta creaciones vanguardistas, cada cóctel será una demostración del potencial líquido de este destilado único.

Espíritu de vino, alma de cóctel El Brandy de Jerez está elaborado a partir de vinos selectos y envejecido en las históricas Sherry Casks, las mismas que dan carácter a los Vinos de Jerez. Este proceso lo convierte en un destilado excepcionalmente complejo y elegante, capaz de integrarse con naturalidad en la coctelería más exigente. Su origen, su autenticidad y su expresividad lo han convertido en un ingrediente cada vez más habitual en las barras premium de Barcelona y otras grandes capitales. La Cocktail Week 2025 viene a poner el foco sobre este fenómeno, dándole visibilidad y abriendo nuevas vías de diálogo entre tradición e innovación.

Las actividades de la semana del Brandy de Jerez se inaugurarán con un evento profesional al que serán convocados bartenders, mixólogos, sumilleres, restauradores, prensa y distribuidores. Se espera la asistencia de hasta 200 personas, que participarán en actividades que les permitirán conocer, de la mano de enólogos, bodegueros y expertos en mixología, el enorme potencial del destilado jerezano y degustar las más exclusivas marcas de Solera Gran Reserva.

Este gran encuentro tendrá lugar el martes 18 de noviembre en el emblemático Hotel Casa Fuster de Barcelona, situado en Passeig de Gràcia, 132, un espacio conocido por acoger eventos relacionados con la gastronomía y las bebidas en Barcelona. La cita representa una oportunidad para conocer tendencias actuales y técnicas aplicadas al uso del Brandy de Jerez en cócteles contemporáneos.

Los Talleres de Mixología contarán con Diego Cabrera, Adriana Chía, Luis Inchaurraga, Alberto Pizarro, Marc Álvarez, Giacomo Giannotti y Margarita Sader.

Talleres y catas en Barcelona.

Algunos de los más destacados mixólogos del momento se reúnen en este evento para descubrir los secretos de su trabajo con el Brandy de Jerez y enseñar cómo explotar al máximo el potencial del más noble de los destilados. Tres talleres prácticos, desde la revisión de grandes clásicos, pasando por el proceso creativo y sensorial, hasta las técnicas y aplicaciones de vanguardia.

El Showroom de bodegas se celebrará, también el martes 18, en sesiones de mañana y tarde de la mano de los enólogos y master blenders de las principales bodegas productoras del Marco de Jerez, con más de una veintena de marcas de Solera Gran Reserva. Auténticas joyas envejecidas durante años en Sherry Casks, cada una de ellas con su particular estilo y matices.

Bodegas del Marco

Fernando de Castilla participará con Fernando de Castilla Solera Gran Reserva y Decánter Selecto Fernando de Castilla Solera Gran Reserva.

Fundador estará con Fundador Solera, Fundador Doble Madera Solera Reserva, Fundador Triple Madera Solera Gran Reserva, Fundador Supremo 12 Solera Gran Reserva, Fundador Supremo 15 Solera Gran Reserva y Fundador Supremo 18 Solera Gran Reserva.

González Byass participa con Lepanto Solera Gran Reserva y Osborne lo hará con Carlos I Solera Gran Reserva y 1866 Solera Gran Reserva.

Sánchez Romate acude con Cardenal Mendoza Nebulis Solera Gran Reserva, Cardenal Mendoza Ángelus, Cardenal Mendoza Carta Real Solera Gran Reserva y Cardenal Mendoza Non Plus Ultra Solera Gran Reserva.

Por su parte, Valdespino presentra Valdespino Rare Solera Gran Reserva, Alfonso XEl Sabio Solera Gran Reserva y Maximum.

Williams & Humbert estará con Gran Duque de Alba Oro Solera Gran Reserva, Gran Duque de Alba Solera Gran Reserva, Gran Duque de Alba XO Solera Gran Reserva y Duque de Alba ICE Solera Gran Reserva.

Las catas verticales adentrarán, junto a expertos del Consejo Regulador y Rocío Trillo -master blender de Gonzalez Byass-, en la historia y elaboración del Brandy de Jerez y participa en una de las tres catas técnicas de brandies con diferente nivel de envejecimiento que tenemos preparadas.

Todo con el objetivo de ofrecer al público profesional y aficionado una experiencia completa en torno al Brandy de Jerez y su papel creciente en la coctelería actual.