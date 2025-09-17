Cata de Bodegas Muga y Santa Petronila en el hermanamiento de Haro y Jerez

Bodegas Muga de Rioja y Santa Petronila, de Jerez, convivieron en una cata solidaria dentro del hermanamiento de Haro y Jerez. Al tratarse de una cata benéfica, todo lo recaudado se destinará al Proyecto Flora, Fundación Entreculturas, un proyecto de energía sostenible en la Amazonia brasileña.

Realizaron la cata Manuel Muga, vicepresidente del Grupo Muga, y Agustín Benjumeda, propietario de Bodega Santa Petronila, la bodega de vinos de Jerez más pequeña del mundo. Participaron en la cata la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar; el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña; y otras personalidades del mundo del vino y la gastronomía.