Correspondencia entre copas con Carmen Oteo

Querido Luis,

Tan pronto me he servido una copa, he abandonado el libro que estaba leyendo y me he puesto a escribirte. Vente. Este vino no puede beberse a solas. Y no es sólo porque merezca ser compartido como todo lo bueno que nos pasa, es que es un vino que conversa, que sonríe, que mira con profundidad, que cuida nuestra amistad y la festeja. Un vino sincero y paciente, que no tiene prisa por apurarse, porque los buenos momentos no deberían terminar nunca.

Sí, este Fino Tradición, viene envuelto como el regalo que es en papel de seda. Tiene la delicadeza de los vinos viejos y el ímpetu aún no perdido de los vinos biológicos. Ya ha aprendido a recordar, pero aún es punzante. Retiene como ninguno el efímero instante de plenitud que tiene la vida cuando sabemos detenernos. Es un vino para apurar sorbo a sorbo todo lo que este alegre mediodía, aún dorado y vibrante, nos regala. Vente, Luis, vente.

Te esperamos en casa.

Fino Tradición de Bodegas Tradición.

Admirada Carmen,

Dile a Paco que en unos días prometo visitaros y que lo que más anhelo, son esos maravillosos almuerzos que nos ha preparado siempre. Así que voy, claro que voy a veros. Y una vez hayamos compartido ese maravilloso fino, daremos buena cuenta de este exquisito albariño cítrico y muy untuoso que os llevaré. De esos vinos, Carmen, que cada vez que te los sirven parece que estén vertiendo pensamientos. Los vinos gallegos tienen magia, magnetismo y los albariños, mucha elegancia, además.

No sé si alguna vez has pensado que sería de algunos de nosotros si no pudiéramos compartir todo lo que pasa por nuestra cabecita. Tú cuando escribes regalando tus inquietudes y yo cuando abro botellas buscando decantar alegrías. Esta claro que lo nuestro es compartir. El vino y las letras no tienen otro sentido. Ya verás este Tempus Vivendi que efímero nos hace el almuerzo y que largo su recuerdo. Lo dicho, nos vemos pronto y abrimos cada vino por su primera página y los releemos.

Un fuerte abrazo para los dos.

Tempus Vivendi, de Nanclares y Prieto Viticultores.

Nota del impulsor. Carmen Oteo es escritora y amante de los vinos de Jerez. Una persona que irradia luz.