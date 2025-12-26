Al bodeguero sanluqueño Francisco Yuste le habría gustado que la propietaria de Bodegas Tradición, Helena Rivero, se hubiera quedado con todas las marcas y soleras de Argüeso para dar continuidad a lo que define como “mi sueño”. Sin embargo, por el momento, el acuerdo alcanzado entre ambas partes se limita a la adquisición de unos 14.000 metros cuadrados de suelo –que incluyen los cascos bodegueros protegidos del antiguo convento de Santo Domingo y otras naves no catalogadas en el centro de Sanlúcar–, así como de la marca de manzanilla San León y una parte de su solera –cien botas–.

De este modo, Bodegas Argüeso como sociedad, el resto de sus marcas –entre las que se encuentran las manzanillas La E, Viruta, Las Medallas, Reserva de Familia y las gamas Argüeso y 1822–, así como la inmensa mayoría de las existencias de vino, incluidas buena parte de las de San León, continúan siendo propiedad de Francisco Yuste.

“Argüeso no se ha vendido”, afirmó de forma rotunda el bodeguero durante el reciente acto de clausura de un curso de tonelería celebrado en las instalaciones de la histórica firma sanluqueña. En un vídeo de su intervención, publicado por Barramedia, Yuste expresó públicamente su deseo de que Helena Rivero reconsidere su planteamiento inicial y amplíe el acuerdo con la compra de todos los activos de la bodega.

“Me gustaría que esta señora, que ha comprado el ladrillo, se quedara con todo”, señaló Yuste, quien explicó que ha dado margen a Tradición para cerrar un acuerdo más amplio “de aquí a que terminen las fiestas”, con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo realizado desde que adquirió la emblemática bodega en abril de 2016.

En caso de no prosperar esa ampliación, Yuste aseguró que trasladará las existencias de Argüeso —vinos y botas, a excepción de la parte de San León ya vendida— a sus instalaciones bodegueras situadas en las afueras de Sanlúcar de Barrameda, cerca del Pago de Miraflores. Allí, según explicó, dispone de suelo suficiente para habilitar una gran nave que permita albergar todo este patrimonio vinícola.

Pese a ello, insistió en su preferencia por que las soleras permanezcan en su emplazamiento histórico. “Me gustaría que se quedaran aquí, porque es donde está la solera de Argüeso”, afirmó, antes de añadir: “Yo quisiera que se lo quedara ella; creo que es la persona idónea para hacerse cargo de mi sueño, pero la edad no perdona y no puedo seguir adelante, aunque tengo gente detrás que lo hace igual o mejor que yo”.

En este contexto, Yuste recordó el esfuerzo realizado para conservar el legado de la bodega. “Empecé una labor en Argüeso que me ha costado mucho sacar adelante. Hemos preservado las soleras y, en la medida de lo posible, los cascos bodegueros ubicados en un convento de 1580. Me gustaría que Argüeso no perdiera todo lo que tiene, pero si no hay voluntad de comprar vinos y botas, nosotros tenemos sitio para llevárnoslo todo”.

La operación cerrada hasta ahora supone, por tanto, la entrada de Bodegas Tradición en Sanlúcar de Barrameda mediante la adquisición de los históricos cascos de Argüeso y de la emblemática manzanilla San León.

No obstante, el futuro del resto de marcas y soleras de la centenaria bodega sanluqueña sigue abierto, a la espera de que las negociaciones entre ambas partes puedan desembocar en un nuevo acuerdo que garantice la continuidad íntegra del legado de Argüeso bajo un mismo proyecto.

Un proyecto en torno a la manzanilla San León

Cabe recordar que Bodegas Tradición anunció a principios de diciembre la compra de Argüeso, fundada en 1822, por un importe estimado de siete millones de euros. La operación incluye los cascos bodegueros del antiguo convento de Santo Domingo, la emblemática marca de manzanilla San León y unas 100 botas de este vino (unos 50.000 litros).

El proyecto se centra en el relanzamiento de Manzanilla San León y en la rehabilitación integral de este conjunto arquitectónico protegido por parte de Tradición, que ha adquirido igualmente una importante bolsa de suelo no catalogado en el centro de la ciudad que pertenecía a Argüeso.

Con esta operación, Tradición desembarca en la localidad sanluqueña y se adentra en el mundo de la manzanilla, sin descartar futuros lanzamientos propios y nuevos desarrollos en la gama San León.

Según la firma jerezana, esta operación responde a su compromiso con la preservación del patrimonio enológico y arquitectónico del Marco de Jerez y con la recuperación del legado histórico de Argüeso y de la identidad sanluqueña.