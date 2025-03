Los hermanos Roca abren en Escocia un restaurante con menú maridado con vinos de Jerez de Bodegas Valdespino

Los hermanos Roca, propietarios de El Celler de Can Roca, que cuenta con tres estrellas Michelin y que ha sido elegido dos veces mejor restaurante del mundo, han abierto TimeSpirit, su primer restaurante fuera de España en Escocia de la mano de The Macallan.

En concreto, con motivo de la celebración del 200 aniversario de The Macallan, la marca de whisky escocés de malta ha trabajado de la mano de los hermanos Roca para lanzar este concepto gastronómico permanente, TimeSpirit, que está ubicado en la destilería y ofrecerá un menú degustación de nueve platos en un "entorno único y atemporal", según informa en un comunicado.

El concepto es una expresión gastronómica colectiva del espíritu lúdico, la creatividad y el respeto por la naturaleza de The Macallan y El Celler de Can Roca. Así, cada plato se elaborará con productos locales de temporada, procedentes del huerto de la finca de la propia destilería o de proveedores locales. Así, el menú degustación de nueve platos puede maridarse con los whiskies de The Macallan y los vinos de jerez de Bodegas Valdespino.

De esta forma, el comedor ofrece un diseño táctil y contemporáneo, que se integra a la perfección con la destilería, obra de Rogers Stirk Harbour + Partners. La experiencia gastronómica gira en torno a la cocina, que se sitúa en el centro de la sala. El whisky ocupa el corazón del restaurante, donde se guardan botellas exclusivas en una bodega única con panelado de roble, mientras que una selección de vinos y vinos de Jerez de calidad, creada por 'Pitu' Roca, también destaca en un telón de fondo inspirado en los suelos de albariza de Jerez.

"El vínculo de El Celler de Can Roca con Escocia es emocionante y TimeSpirit en The Macallan Estate nos permitirá imaginar cómo sería El Celler de Can Roca en el paralelo 60 norte. Nos hemos sumergido en su gastronomía y sus productos, nutriéndonos de un compendio de historia, cultura, paisajes y personas fabulosas de una tierra aparentemente lejana, pero para nosotros cercana y entrañable", han señalado los hermanos Roca.

Los triestrellados han destacado que han "recorrido toda Escocia, bebiendo de su espíritu y dedicándole tiempo". "Ahora queremos compartir nuestra cocina a través de The Macallan. Celebramos nuestra larga colaboración como parte del bicentenario de The Macallan y destilamos su apasionante historia desde la cocina", han subrayado.

Además, los propietarios de El Celler de Can Roca son conocedores de la gastronomía escocesa tras la publicación del libro de cocina 'Distilling Scotland' en 2018, así como el documental que hicieron sobre su cocina, los chefs y los productos más destacados del país.

De esta forma, el menú de degustación para el almuerzo cuesta 60 libras (alrededor de 71,5 euros), mientras que el de la cena se eleva a las 95 libras (alrededor de 113 euros).

Los Roca, con esta apertura, la primera fuera de España, siguen creciendo ya que cuentan con más de una decena de espacios, todos localizados en Gerona como El Celler de Can Roca, el buque insignia del grupo, el restaurante familiar Can Roca, Mas Marroch, Hotel Casa Cacao, Normal, Rocambolesc Bikinería, el Hotel Esperit Roca o Vii, el bar de vinos y tapas que abrieron el pasado verano.