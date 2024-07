Karl Trybus trae a Jerez su libro 'Vino'

El joven profesor norteamericano Karl Trybus, historiador de Universidad de Limestone (Carolina del Sur), ha regresado a Jerez después de cinco años.

En su equipaje trae el resultado de aquella estancia por las principales zonas vitivinícola del país, incluida la del Marco de Jerez, su libro titulado: '¡Vino!, The History and Identity of Spanish Wine'. La obra fue publicada el pasado año por la Universidad de Nebraska.

Para este trabajo consultó los fondos de la Fundación González Byass, el Consejo Regulador y el Archivo Municipal, además de visitar las bodegas Sánchez Romate, Maestro Sierra, Cayetano del Pino, Faustino González, Fundador, Fernando de Castilla, Tradición, Sandeman y Lustau.

Reseñar que Jerez y sus vinos tienen una presencia destacada.

Esta vez viene a Jerez con un nuevo proyecto, un asunto de actualidad, el de 'las ferias, fiestas y turismo' en España durante el pasado siglo'.

Después de pasar unos días en Sevilla, en el Archivo Histórico Provincial, dedicará esta semana a revisar la documentación existente en la sección de local de la Biblioteca Central, como la del Archivo Municipal.

Al igual que en la primera ocasción, esta vez ha querido contar con la colaboración del académico, y colaboraddor de Diario de Jerez, José Luis Jiménez García.

Karl Trybus, como especialista de la historia más reciente de España, es autor de 'The Rosary, the Republic and the Right; Spain and the Vatican Hierarchy, 1931-1939 (2014).