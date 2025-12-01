El Marco de Jerez se exhibe en el Salón Peñín de los Mejores Vinos

Las ocho botellas que han obtenido 100 puntos en la Guía Peñín, con los dos generosos jerezanos.

El Salón de los Mejores Vinos de España llega a su 25 aniversario sin perder la filosofía que lo ha convertido en el referente de sector: ser un nexo entre las mejores bodegas de España y los profesionales nacionales e internacionales.

Este formato nació en el año 2000, cuando se evidenció la necesidad de disponer de un espacio de intercambio entre bodegueros y profesionales con capacidad de compra y prescripción, dando la oportunidad de catar los vinos mejor valorados en la Guía Peñín y conocer personalmente a sus elaboradores.

El XXV Salón de los Mejores Vinos de España se celebra el lunes 1 de diciembre, en horario de 12.00 a 20.00 horas, y el martes 2 de diciembre, de 11.00 a 15.00h. en el Pabellón 6 de Ifema Madrid, evento que está dirigido en exclusiva a los profesionales del sector, prensa y prescriptores.

Durante los dos días de evento, los profesionales podrán catar más de 1.600 vinos elaborados de 350 bodegas procedentes de 84 zonas productoras, tanto nacionales como internacionales. Un recorrido completo por diferentes variedades, estilos y métodos de elaboración, que incluye exclusivamente vinos que han obtenido 90 -100 puntos en la Guía Peñín 2026, garantizando así su calidad.

En esta edición, Andalucía participará con 117 vinos -incluidos los dos vinos de la D.O. Jerez con 100 puntos- de 20 bodegas, representando a las Denominaciones de Origen Jerez, Montilla, VT Cádiz y Málaga.

Vinos del Marco en el Salón de los Mejores Vinos de España.

Como cada año, las bodegas del Podio contarán con un espacio destacado. Allí estarán presentes siete de las ocho bodegas que han logrado los 100 puntos en la Guía Peñín 2026, junto al Ganador y dos nominados al Premio Vino Revelación y 241 vinos excepcionales valorados entre 95 y 99 puntos.

Además, en su apuesta por la internacionalización, el Salón volverá a acoger bodegas de Argentina, Estados Unidos, Francia, Hungría, México y Portugal.

El Salón de los Mejores Vinos se completará con un completo programa de catas y masterclasses para los profesionales asistentes donde descubrir algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas de España.