El ministro Luis Planas entrega a Lucio Co la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha entregado al empresario filipino Lucio Co la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario por su contribución durante casi 40 años al desarrollo del brandy y las espirituosas del Marco de Jerez.

Con esta Gran Cruz se reconoce su apuesta por la importación y distribución de estos productos en el mercado filipino, lo que ha permitido generar riqueza y empleo en Jerez, así como impulsar la inversión en innovación por parte de las empresas productoras. Estas condecoraciones premian a las personas que han prestado servicios destacados o han tenido una actuación notoria en favor de los sectores agrario, pesquero y alimentario, en cualquiera de sus manifestaciones.

Lucio Co es presidente de Cosco y propietario del 50% de las Bodegas jerezanas Williams & Humbert. Conocido por ser uno de los empresarios más relevantes de Filipinas y uno de los mayores compradores del mundo de Brandy y espirituosos del Marco de Jerez, Lucio Co mantiene también un firme compromiso social gracias a la labor que lleva a cabo a través de la fundación Co Chi Kiat.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho entrega de esta Gran Cruz al empresario Lucio Co en un acto celebrado en la sede del Ministerio y que ha contado también con la asistencia del embajador de Filipinas en España, Philippe Jones Lhuillier; el embajador de España en Filipinas, Miguel Utray; y el consejero delegado de las Bodegas Williams & Humbert, Jesús Medina García de Polavieja.