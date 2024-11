Oloroso Añadas Williams Vendimia 2003

Se cumplen treinta años desde que se publicó el tercer disco de Pearl Jam, titulado Vitalogy. Eran junto con Nirvana, las dos bandas más representativas del grunge mundial y sus canciones nos acompañaron en nuestra juventud a los que arribamos a una cierta edad. Estoy estupendo, no se preocupen. Y aunque siempre se habla de la maldición del tercer disco de los grandes grupos, ahora que lo he vuelto a escuchar, padezco de una especie de embriaguez musical. Sigue siendo un disco fantástico.

Entiendo la sorpresa de alguno ante esta reflexión en una columna de vinos, pero es que se me ocurrió buscar acontecimientos que armonizar con esta vendimia del año 2003 y la verdad, aunque sucedieron muchas cosas en estas mismas calendas, buenas, malas, bonitas y feas, ni siquiera mi equipo ganó la Liga. Así que hoy me toca saborear y contar este bello vino, mientras escucho a Eddie Vedder y sus muchachos.

Del vino les cuento. No solo va directo al botellero, sino que, mientras suena Corduroy que trata sobre las desavenencias de Eddie con la industria musical y la comercialización de su identidad, este oloroso profundo, recoge la autenticidad que reclama el cantante. Y también queda alojado en la cava de la memoria. Oloroso en Rama Colección Añadas es un vino muy seco, como nos gusta, como buscamos, que refleja la idiosincrasia de aquella vendimia y la evolución del vino de manera independiente, sin acompañamientos.

Los buenos vinos que se hacen en Jerez no son comerciales, no, son únicos, brillan tan brillantes, que cuando se los escribimos no podemos estar equivocados. Cada día más enamorados. Y este es un oloroso muy real que dejamos caer suavemente en la copa, un vino que es para ustedes. Cuando lo caten, seguirán en mi equipo. Ganamos sin jugar.