"La revolución del nuevo Marco de Jerez" sorprende en la asamblea anual de la Unión Internacional de Enología

La Unión Internacional de Enología celebró días atrás su 60 aniversario en Milán, sin duda fue uno de los momentos más importantes y esperados en cuanto al ámbito internacional se refiere en el sector de la industria vitivinícola, con una doble jornada técnica que abordó los retos futuros de la enología, con la problemática principal entre los países productores del descenso del consumo de alcohol entre las generaciones más jóvenes y el papel de las administraciones en este asunto, vislumbrándose un claro mensaje de no promover como en etapas anteriores el consumo bajo el lema de la moderación y la racionalidad.

Las conclusiones dejaron un claro mensaje: la industria tiene que adaptarse a las necesidades de las nuevas generaciones y estas actualmente parecen alejarse del consumo de alcoholes propiciado por mensajes que no ayudan a la industria bodeguera.

Para finalizar la jornada y como broche final, hubo una masterclass sobre una cata de vinos previamente seleccionados por cada uno de los países productores. Por parte de España, fue el jerezano Santiago Jordi quién presentó uno de sus vinos de pasto de uno de sus proyectos que más éxito está teniendo dentro de la crítica actual, Patrick Murphy Bota Cayetana, destacando "la revolución del nuevo Marco de Jerez". La audiencia, de perfil muy especializado, se sorprendió con la calidad de este nuevo estilo de vinos, desconocida aún por la crítica internacional.

Santiago Jordi, en su masterclass mostrando un mapa del Marco de Jerez.

La asistencia contó con representantes políticos, autoridades del sector y profesionales de la enología.

El día anterior se celebró la asamblea anual de la institución, en la que participaron los 16 países miembros y entre otros muchos temas se aprobó que la asamblea del próximo año se celebrará en España, siendo Santiago Jordi, presidente de la institución, el encargado de tomar la decisión final de entre las candidaturas.

La Unión Internacional de Enología es una institución que reúne a profesionales y expertos en enología de todo el mundo para promover el desarrollo y la innovación en el sector.