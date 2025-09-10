Sergio Martínez, de Bodegas Lustau, reconocido por séptima vez como ‘Mejor enólogo de vinos generosos del mundo’

El histórico edificio The Guildhall, uno de los símbolos de la City de Londres, acogió este martes la cena de gala del certamen ‘International Wine Challenge’, en la que Sergio Martínez, enólogo y capataz de Bodegas Lustau, volvió a recoger el premio que lo reconoce como ‘Mejor enólogo de vinos generosos del mundo’.

Con esta son ya siete las ocasiones en las que el actual enólogo de Lustau recibe este alto reconocimiento, igualando el palmarés de su maestro y anterior capataz, Manuel Lozano, para el que Martínez tuvo unas palabras de recuerdo y admiración: “Este reconocimiento no sería posible sin el legado de Manolo Lozano. Él me tendió la mano y me enseñó a interpretar lo que cada vino quiere expresar y los secretos que guarda Lustau”.

Desde que asumiera la tarea de liderar de la Bodega en 2016, Sergio Martínez ha llevado la gran responsabilidad de mantener a Lustau en la élite mundial de la enología. “Gracias al compromiso con la calidad y al trabajo diario que hacemos en la bodega, hemos conseguido que todas las nuevas gamas sean reconocidas con un oro”, destacó el enólogo, natural de San Fernando.

La desaparecida figura de Manuel Lozano estuvo muy presente en esta noche en la que se hacen entrega de los premios en categorías especiales, ya que la organización del certamen ha decidido poner su nombre a uno de los Trofeos, el ‘Champion Fortified Wine’, que también fue para Lustau y su Amontillado Botaina Edición Limitada 2025.

Estos dos nuevos premios en categorías especiales se suman a los extraordinarios resultados obtenidos por Lustau en esta edición del ‘International Wine Challenge’. La firma jerezana repite como la bodega española más premiada y bate su propio récord: cuatro Trophies y un total de 40 galardones, entre ellos 13 medallas de oro que abarcan todas sus gamas.

La excelencia de Lustau vuelve a brillar especialmente en su colección VORS, la más amplia del Marco de Jerez, que se alzó con oro para cinco de sus seis referencias. Destacó también la colección de especialidades, entre ellas el mítico PX Murillo Centenario, embotellado por primera vez en 1996 para conmemorar el centenario de la bodega.

Lustau – Medallas de Oro IWC 2025

Lustau Manzanilla Papirusa

Lustau Pedro Ximénez San Emilio

Lustau Almacenista Juan García Jarana Oloroso Pata de Gallina

Lustau Almacenista González Obregón Oloroso del Puerto

Lustau Pedro Ximénez Murillo Centenario

Lustau Añada 1995

Amontillado Botaina

Irresistible Pedro Ximénez

Lustau VORS Palo Cortado

Lustau VORS Oloroso

Lustau VORS Cream

Lustau VORS Moscatel

Lustau VORS Pedro Ximénez

Estos resultados consolidan la posición de España en el panorama internacional, situándose como el segundo país con más medallas de oro (30 en total), de las cuales 20 corresponden a los vinos de Jerez, reconociendo así su extraordinaria calidad y proyección.