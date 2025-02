Simplemente, el Marco del Jerez

La decimotercera edición del Salon de vinos más emocionante de Portugal tiene lugar en Alfandega do Porto, del viernes 21 al domingo 23 de febrero. Como siempre con el rio Duero muy cerca. Y nosotros allí, con la copa en la mano.

Una cita ineludible para compartir con amigos, dedicada a los vinos sinceros, los aperitivos, la música y el arte. Un evento que ya se ha consolidado a nivel internacional por su repercusión y presencia de notables bodegueros que asisten a la misma.

Dirk Niepoort, Antonio Madeira, Luis Seabra , Filipa Pato o Antonio Maçanita, son algunos de los geniales elaboradores portugueses que representan tan bien un país que amamos, entre otras muchas cosas, por sus vinos.

Cartel de la cita que tendrá lugar en Oporto del 21 al 23 de febrero.

Y si en la edicion anterior fue Georgia el pais invitado, en esta ocasión será el Marco del Jerez, sobre el que los organizadores me cuentan que “Los vinos de Jerez son una leyenda milenaria, con más de dos mil años de antigüedad, pero que a menudo solo conocemos, y no bien, los vinos biológicos y oxidativos: Fino y Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Moscatel y PX. Además de estos, allí se está produciendo una revolución, fundamentada en el valor de la uva palomino y su tierra albariza que nos da unos vinos tranquilos secos y dulces… simplemente sobresalientes“.

Del Marco del Jerez viajan catorce viñadores y bodegas: Ramiro Ibáñez, Bodegas Tradición , Bodegas Luis Pérez, Agricola Calcárea, Bodega Barrialto, Bodega Vinifícate, Bodegas Callejón de Asta, Bodegas Poniente, Cayetano del Pino, Pepe Blanco, Raúl Moreno, Sotovelo & Diatomist, Viñedos-Bodega El Piraña y Vinos Según Cede.

No sorprende la presencia mayoritaria de bodegas del Marco elaboradoras de vinos tranquilos. Al menos a mí no me extraña. Sé que a ustedes tampoco. De hecho Ramiro Ibáñez , Willy Perez y Armando Guerra impartirán catas donde serán protagonistas los vinos blancos. En Jerez y alrededores algunos siguen en su mundo y ese no forma parte de lo que está ocurriendo, ni de lo que se está consumiendo. Doy por hecho que esto cambiará en breve.

Les acompañarán una docena de viticultores españoles y un centenar de portugueses, desde el Miño hasta Madeira y las Azores. Todos, independientemente de su origen geográfico, simplemente unidos... por el Vino. Hay vinos de todos los estilos, colores, denominaciones, certificaciones, precios, abundantes y raros, nuevos y viejos, originales y normales. Simplemente... vinos que respetan la tierra, la viña y las uvas, las gentes y las tradiciones.

Un salon de vinos donde también son protagonistas el arte, la gastronomia y la musica. La muestra de arte de este año, tiene un foco especial en el trabajo de Gorvell, un colectivo multidisciplinar que desarrolla practicas creativas y de investigación asociadas a la arquitectura. Le acompañaran artistas portugueses indispensables del reciclaje artístico, como son Karl Own (instalación) y Maria Cristina Valente (pintura).

Actuación musical en la edición de 2023 del encuentro vinatero.

La música volverá a amenizar el final de la jornada, a partir del viernes 21 con el habitual maridaje de vino, jazz y rock n roll. De la fantástica Porta-Jazz, mítica sala de conciertos de Oporto, llega la más reciente banda del legendario baterista portuense, Acácio 'Salero' Cardoso, Revista Samurai. El sábado 22, literalmente renacido de las cenizas, Population 5, el quinteto de rock'n'garage'n'roll'n'postpunk, de Phil King, ex-The Jesus and Mary Chain, traerá toda la energia rockera que se necesita un sábado noche …¿están listos?

Además el chef Vítor Adão, viene a cocinar en vivo y con fuego… simplemente... ¡Vino! Es el sábado por la noche, una cena única, en un ambiente atractivo y festivo, de convivencia y por supuesto, mucho vino sincero.

Y como no podía faltar, los buenos aperitivos piden buenos vinos. Que estarán en Flow Wine Van, el bar de vinos en una furgoneta, que éste año, apropiadamente, contará con una selección de vinos de Jerez y otros terruños europeos.

Un elenco de bodegas de dos paises hermanos, Portugal y España, en un entorno único que asegura momentos perfectos.

¿Qué van a hacer? Todavía están a tiempo de llamar a unos amig@s y venirse a Oporto. Conmigo. No se lo pierdan.