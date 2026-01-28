Williams & Humbert lanza Pando Spritz, una nueva bebida elaborada a partir del emblemático Fino Pando

Williams & Humbert presenta su propia interpretación del spritz con el lanzamiento de Pando Spritz, una nueva bebida elaborada a partir del emblemático Fino Pando de las bodegas. Este jerez, con seis años de crianza, aporta notas de levadura y un elegante matiz salino y seco que equilibra el conjunto y prolonga el final en boca. El perfil se completa con la Mano de Buda, un cítrico exótico de carácter floral, más suave que la lima o el limón por su menor acidez. La hierbabuena y el sauco redondean el perfil aromático de este original y exclusivo spritz.

Con una baja graduación alcohólica (5,5 %) y una carbonatación suave que se traduce en una burbuja fina y delicada, Pando Spritz destaca por su ligereza y frescura. Una propuesta versátil, ideal para disfrutar en cualquier momento de consumo, ya sea como aperitivo o para acompañar las comidas.

Puede servirse solo o con hielo, y realzarse con una rodaja de cítrico y un toque de hierbabuena natural. Una forma ligera y refrescante de disfrutar del vino, poniendo el foco en la frescura que aporta la burbuja, la baja sensación alcohólica y un perfil aromático amable.

Pando Spritz es una opción pensada para quienes buscan vinos ligeros y refrescantes, pero con personalidad, sin renunciar al origen vinícola ni a la calidad en la elaboración. Su burbuja sutil acompaña, sin ocultarlo, el carácter de un fino de calidad como Pando, la marca más antigua de la bodega, cuyas soleras se remontan a 1877.