La XI Copa Jerez ya tiene finalistas

La Copa Jerez, uno de los certámenes gastronómicos más prestigiosos del mundo, ya cuenta con los ocho equipos que representarán a sus respectivos países en la Gran Final Internacional de la XI edición, que se celebrará los días 2 y 3 de junio de 2025 en Jerez de la Frontera. Durante este evento, los equipos compuestos de chef y sumiller competirán por demostrar su habilidad para armonizar los Vinos de Jerez con un menú de tres tiempos.

El concurso, que se celebra cada dos años desde hace más de dos décadas, está organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, junto con Fedejerez. Este año México se suma por primera vez a los países participantes, subrayando el carácter internacional y la expansión del evento.

Cada uno de los ocho países participantes ha celebrado inicialmente una reñida y rigurosa competición nacional, en la que los jurados han destacado el altísimo nivel de los equipos concursantes.

La pasada X Copa Jerez se saldó con el triunfo del equipo de Dinamarca, formado por el chef Allan Schultz y el sumiller Alexander Berntsen, representantes del restaurante Parsley Salon en Hellerup, que se impuso con una propuesta innovadora y redonda, elegida por su enorme calidad culinaria por un prestigioso jurado compuesto por Almudena Alberca, enóloga y primera mujer española Master of Wine; Jancis Robinson, crítica inglesa de vino y Master of Wine, periodista y editora de diversos libros relacionados con el mundo del vino; Pascaline Lepeltier, Mejor Sumiller de Francia en 2018; Josep Roca, jefe de sala y copropietario de El Celler de Can Roca***; y Melania Bellesini, Head Sommelier de The Fat Duck Group by Heston Blumenthal.

A continuación se detallan los equipos ganadores de las fases nacionales, que ya están preparando su participación en la Gran Final Internacional los días 2 y 3 de junio de 2025 en Jerez.

México

Leticia Álvarez y Oswaldo Oliva, del restaurante Lorea.

Restaurante Lorea

El restaurante Lorea, de Ciudad de México, será representado por el chef Oswaldo Oliva y la sumiller Leticia Álvarez. Su menú ganador incluyó un taco dehuitlacoche maridado con Oloroso Tradición VORS y un postre de foie gras con crema helada de Palo Cortado, reflejando una narrativa de mestizaje que conectó los sabores mexicanos con los Vinos de Jerez.

Propuesta ganadora en México del restaurante Lorea.

Bélgica

Wim Goedertier y Wim Casteur, del Restaurante SOMM.

Restaurante SOMM

El equipo del restaurante SOMM, compuesto por el chef Wim Goedertier y el sumiller Wim Casteur, destacó por su menú con una milhojas de carrillera ibérica armonizada con Amontillado Fossi y un postre de higo caramelizado acompañado de Palo Cortado Medium Blend Boca Dulce, demostrando una impecable técnica y armonía.

Propuesta ganadora en Bélgica del restaurante SOMM.

Dinamarca

Emil Rask Bahr y Jill Völcker, del restaurante Sdr. Bjert Kro.

Restaurante Sdr. Bjert Kro

Desde el restaurante Sdr. Bjert Kro, el chef Emil Rask Bahr y la sumiller Jill Völcker impresionaron al jurado con un menú que incluyó un postre de masa fermentada y helado de caramelo de romero maridado con Cream Sherry Tradición VOS, resaltando la tradición danesa con un enfoque contemporáneo. Dinamarca, además, defiende su título como país ganador de la última edición internacional.

Propuesta ganadora en Dinamarca del restaurante Sdr. Bjert Kro.

España

Willy Moya y Juan Antonio Suanzes, de Poncio by WM.

Poncio by WM

El equipo de Poncio by WM, formado por el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes se alzó ganador con un menú que incluyó un Ajoblanco con ventresca de atún madurada, maridado con Fino del Puerto de Bodegas Lustau; Manitas Wellington con carrillada ibérica al oloroso, acompañadas de Palo Cortado Dos Cortados de Williams & Humbert; y un Cremoso de praliné de avellana maridado con Cream La Bota 79 de Equipo Navazos. El jurado valoró el equilibrio y la técnica de su propuesta.

Propuesta ganadora en España de Poncio by WM.

Estados Unidos

Alex Wheatley Bell y Ryan Fox, del restaurante Midnight in the Garden.

Restaurante Midnight in the Garden

El equipo de Midnight in the Garden, de Austin, Texas, compuesto por el chef Ryan Fox y el director de bebidas Alex Wheatley Bell, presentó un creativo trío de espárragos maridados con Fino Clásico de Fernando de Castilla y un semifrío de acedera acompañado de Amontillado Medium Valdespino, destacando por la originalidad y cohesión en los maridajes.

Propuesta ganadora en Estados Unidos del restaurante Midnight in the Garden.

Países Bajos

Anne Marie Nijhoff y Yornie van Dijk, del restaurante Basiliek.

Restaurante Basiliek

El restaurante Basiliek, con estrella Michelin, será representado por el chef Yornie van Dijk y la sumiller Anne Marie Nijhoff. Su menú subrayó la versatilidad de los Vinos de Jerez con propuestas innovadoras y una presentación impecable que convenció al jurado neerlandés.

Propuesta ganadora en Países Bajos del restaurante Basiliek.

Reino Unido

Will Stoyle y Zoé Donadio, del restaurante Silo x Apricity.

Restaurante Silo x Apricity

Los representantes del restaurante Silo x Apricity, el chef Will Stoyle y la sumiller Zoé Donadio, sobresalieron con un enfoque sostenible, destacando un postre de remolacha combinado con Crema Cruz del Mar de Bodegas César Florido y mostrando un profundo entendimiento del jerez y la sostenibilidad.

Propuesta ganadora en Reino Unido del restaurante Silo x Apricity.

Alemania

Lily Hartley y Jan Nachtigall, del restaurante Teko by Lange Rodriguez.

Restaurante Teko by Lange Rodriguez

El restaurante Teko by Lange Rodriguez, de Essen, estará representado en la gran final por el chef Jan Nachtigall y la sumiller Lily Hartley. Su menú ganador incluyó caballa con Manzanilla Papirusa, cordero con Oloroso Seco Alfonso y un postre de magnolia con Moscatel Cuesta. Según la presidenta del jurado nacional, la sumiller Mona Schrader, esta representación supone un gran paso para que el jerez reciba más atención en Alemania.