Un 25N de luto y reivindicación en Jerez

M. Nieves, 56 años. Asesinada el pasado mes de octubre con un objeto punzante. Rosi, 67 años. Asesinada en julio por su pareja, que la asfixió y luego se ahorcó dejando una nota. Amal, 30 años. Asesinada ella y sus dos hijos de 8 y 3 años por su ex pareja en su vivienda... Este fin de semana, una joven de 15 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja de 17 años. Horas antes, se conocía la muerte de una mujer asesinada a tiros por su marido en Estepa, un crimen del que alertó su hijo de 11 años... Y así hasta más de 40 mujeres sólo en lo que va de año. Además, en 2024 en España hay que lamentar el asesinato de 8 menores de 2, 3, 4, 5, 8 y 17 años por violencia vicaria (violencia machista contra sus madres).

Jerez se ha teñido de negro y morado en señal de luto y reivindicación en el Día Internacional contra la Violencia de Género. En esta ocasión, no hubo batucada, no era una fiesta. No había gritos, ni megáfonos. La marcha del 25 de noviembre se ha realizado en silencio, sólo roto por los secos golpes de unos tambores que marcaban el ritmo de las pisadas de centenares de personas.

“Por ellas, que ya no pueden hacerlo, asumamos nuestro papel en la sociedad para acabar con la violencia patriarcal y estructural que acaba matando y asesinando a las mujeres. Está en nuestra mano condenar cada uno de los machismos cotidianos que convierten a las mujeres en sujetos de violencia. Desenmascarar a los misóginos desde el primer chiste machista, poner en evidencia a los violentos desde el primer desprecio público, es responsabilidad de todas y todos”, se ha leído al finalizar la manifestación en la alameda del Banco.

“Los agresores se sienten impunes, invencibles, delincuentes que la sociedad mira con buenos ojos, como en el caso de los puteros que abusan de las mujeres que son prostituidas. Son lo mismo. Siempre es lo mismo”, continuaba el manifiesto.

Mientras, en el templete, un grupo de la Asociación de Mujeres Sordas de Jerez, que había portado una pancarta con el lema ‘no necesitamos oír para gritar’, se pusieron carteles con los nombres de agresores para que “la vergüenza cambie de bando”, siguiendo así con el grito de Gisèle Pelicot, mujer drogada por su marido, su agresor permanente, y violada durante más de diez años por más de cincuenta hombres.

“Todas las violencias machistas son la base de la sociedad en la que vivimos. Por ello, ante la violencia machista y hacia las mujeres, gritamos que la vergüenza cambie de bando. Casos como el de Gisèle, Nevenka y otras muchas Ana Orantes... muestran cómo las mujeres abren puertas y señalan el camino a otras mujeres, al resto de mujeres víctimas. Dan pasos firmes hacia adelante, con honestidad y coraje. Ya está bien que en este mundo las mujeres sigamos siendo seres inferiores, discriminadas, abusadas, asesinadas… ¡La vergüenza debe cambiar de bando!”, recoge el manifiesto del Consejo Local de la Mujer.

No estás sola

Si está sufriendo violencia de género puede ponerse en contacto con el teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, en funcionamiento las 24 horas del día. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puede comunicarse por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es.

Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.