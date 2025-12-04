'Visualizar y Sentir el Arte' de Jerez profundiza en el motivo de la Natividad en la historia

La Sala Compañía de Jerez acogerá este viernes, día 5 de diciembre, a las 19:30 horas, el proyecto divulgativo 'Visualizar y Sentir el Arte', de la mano del artista plástico David Saborido con acceso libre hasta completar aforo, cuyo objetivo es profundizar en la iconografía de la Natividad de Jesús realizando un recorrido por la Historia del Arte.

Se trata de una triple experiencia sensorial que combina imagen, narrativa y música, dirigida a todos los públicos; un espectáculo a tres voces donde la narrativa visual se centra en los pasajes de la vida de la Virgen María hasta el nacimiento de Jesús, incluyendo la Anunciación. Esta actuación consiste en un espectáculo a "tres voces" donde se combina música, narrativa y la proyección de obras excepcionales de la evolución de las artes plásticas.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha destacado la apuesta de artistas locales por iniciativas divulgativas multidisciplinares, presentadas con nuevos formatos que acerquen el conocimiento especializado a todos los públicos, en línea con la aspiración de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

La dirección del proyecto está a cargo de David Saborido, licenciado en Bellas Artes, con una larga trayectoria como divulgador de la estética del Arte, entre otras facetas artísticas. En el espectáculo, de aproximadamente 1 hora y 40 minutos de duración, participan los músicos Pepe Torres (instrumentos de viento y percusión) y Josema Pelayo (teclado y sonidos atmosféricos). Para Saborido este proyecto procura "una experiencia sensorial muy profunda, donde es trascendental la actuación en directo de ambos músicos acompañando el análisis estético de las grandes obras proyectadas".