Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués

Una explosión por acumulación de gas ha provocado este martes día 23 daños materiales en varias viviendas de Estella del Marqués, ELA de Jerez de la Frontera, sin que haya que lamentar heridos.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que la primera llamada se ha recibido a las 07,55 horas de este martes, en la que se avisaba de una posible explosión de gas en una vivienda de la calle Espera,19.