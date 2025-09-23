Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
La deflagración se originó en la primera planta de una vivienda unifamiliar por la concentración de gas butano en un patio con falta de ventilación.

Hay daños en techos de escayola, cerrajería metálica, cristales y mobiliario, entre otros graves desperfectos.

Jerez, 23 de septiembre 2025 - 13:26

Una explosión por acumulación de gas ha provocado este martes día 23 daños materiales en varias viviendas de Estella del Marqués, ELA de Jerez de la Frontera, sin que haya que lamentar heridos.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que la primera llamada se ha recibido a las 07,55 horas de este martes, en la que se avisaba de una posible explosión de gas en una vivienda de la calle Espera,19.

1/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
2/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
3/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
4/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
5/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
6/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
7/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
8/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
9/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
10/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
11/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
12/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
13/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
14/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
15/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
16/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
17/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
18/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda
Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués
19/19 Así quedó la vivienda más afectada por la explosión de gas en Estella del Marqués / Manuel Aranda

