Así se vivió la final de 'Cocina con Jerez'

La gastronomía y el vino de Jerez se unieron de nuevo el pasado lunes, 17 de noviembre, en la gran final del concurso 'Cocina con Jerez', celebrada en el restaurante La Carboná. Una jornada cargada de emoción, talento y creatividad, donde cuatro cocineros finalistas cocinaron en directo ante el jurado y el público, con un ingrediente común: el Oloroso Chef, el primer y único vino para cocinar con Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry.

'Cocina con Jerez' nació en 2023 con una idea sencilla pero poderosa: compartir el sabor de Jerez y mostrar el enorme potencial del vino como ingrediente gastronómico. Tras una primera edición local, este año el certamen ha dado el salto a nivel nacional, invitando a cocineros y aficionados de toda España a descubrir lo que significa cocinar con alma, con respeto y con Jerez. El concurso busca rendir homenaje a nuestra tierra, al producto local y a todos los que creen en la gastronomía como una forma de cultura y emoción. En su corazón está el Oloroso Chef, un vino desarrollado por La Carboná junto a la enóloga Paola Medina de Bodegas Williams & Humbert, tras dos años de pruebas y catas. El resultado: un vino único, creado especialmente para cocinar, que realza sabores y da identidad a cada plato.

La ganadora de esta edición fue Mª Ángeles Pérez, con su plato: 'Otoño: Codorniz glaseada al Oloroso con puré de castañas y trompetas de la muerte'. Una propuesta elegante, equilibrada y profundamente otoñal, donde el vino de Jerez actúa como hilo conductor de todos los sabores.

Mª Ángeles recibió un premio de 500 euros, y su receta formará parte de la carta de La Carboná durante un mes. Los beneficios obtenidos por su venta se destinarán íntegramente al Comedor Social El Salvador (Jerez).

El nivel de esta edición ha sido excepcional. Los otros tres finalistas fueron: Maika Medina, Paco Barroso y Cristina Sambruno. Todos ellos recibieron una selección de productos gourmet 'Selección Javi Muñoz', una colección inspirada en la esencia de nuestra cocina y disponible en nuestra tienda online. Próximamente, las recetas completas de los finalistas, junto con sus autores, estarán disponibles en la web oficial de La Carboná, para que todos puedan descubrirlas y recrearlas en casa.

El éxito de la jornada estuvo arropado por un jurado de excepción que tuvo la complicada tarea de elegir el plato ganador, dada la altísima calidad y el nivel de las propuestas presentadas este año. El jurado estuvo compuesto por:

Rafael Medina (Williams & Humbert)

Paz Ivison (Premio Nacional de Gastronomía)

Pepe Ferrer (Consejo Regulador de la D.O. Jerez para la gastronomía)

Javi Muñoz (nuestro chef en La Carboná)

Para garantizar la imparcialidad y la excelencia, los platos fueron evaluados rigurosamente según los siguientes criterios: sabor, presentación, creatividad en el uso del Oloroso Chef y uso de producto de temporada.

Tras esta final, muy pronto se podrá disfrutar en La Carboná del plato ganador de esta edición: Codorniz glaseada al Oloroso Chef con puré de castañas y trompetas de la muerte. Un homenaje a la cocina de otoño, a los vinos de Jerez y a la creatividad de quienes cocinan con el corazón.