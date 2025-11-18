Así fueron los inicios de Rosalía en Jerez: un encuentro casual con el guitarrista Alfredo Lagos que marcaría su carrera para siempre

La cantante Rosalía ha expresado su admiración por la ciudad de Jerez en más de una ocasión a lo largo de su carrera y, especialmente, en la promoción de su último trabajo ‘Lux’. Lanzado el pasado 7 de noviembre, recoge entre sus temas ‘Reliquia’, una canción de desamor en la cual dice “Perdí mis manos en Jerez”.

En una entrevista concedida en Estados Unidos a Jimmy Fallon, la cantante animó al presentador a visitar Jerez. Estos gestos de admiración a esta tierra sorprende a algunos que ignoran el estrecho vínculo de la cantante catalana con la tierra natal de Lola Flores.

Tirando de hemeroteca, recordamos que uno de los más estrechos colaboradores de Rosalía desde sus inicios es de Jerez. Se trata del guitarrista Alfredo Lagos (1971), quien ha hablado de la artista en más de una ocasión, dejando patente su estrecho vínculo.

A finales de 2024 el guitarrista jerezano contó en una entrevista cómo se conocieron. El encuentro tuvo lugar en la presentación de un libro sobre Enrique Morente. Allí intercambiaron los contactos y comenzó el interés de Lagos por Rosalía. "Tenía una voz diferente, que no era ni gitano ni racial", afirmó.

Lagos siempre ha alabado las interpretaciones flamencas de la artista más top del momento. Según el jerezano, "Rosalía no ha perdido su respeto por el flamenco ni lo pretende, sigue apostando mucho por el flamenco”. De hecho, en esa entrevista de diciembre de 2024, adelantaba que la catalana estaba trabajando para volver al flamenco.

En noviembre de 2023, Alfredo Lagos compartía un post muy especial dedicado a la cantante:

La imagen de Rosalía junto a Alfredo Lagos que este útimo compartió en Facebook.

"No tengo fotos con Rosalía. Tengo esta y alguna más. Me han hecho alguna estos días, cuando hemos vuelto a compartir escenario. Y no sé quien la hizo, no sé dónde han ido a parar. Pero no me importa. No me interesan las fotos. Me interesan las personas. Y por eso puedo decir que ella es muy grande. Como artista tod@s lo sabemos, yo lo sé desde el principio. Pero, sobre todo, como persona. Gracias @rosalia.vt

Me encantaría que todo el mundo tuviera la suerte de conocerte realmente. Eres un milagro.

Gracias por contar conmigo de nuevo. Sé que no cambiarás nunca.. y eso sí que no tiene precio".

La relación entre ambos comenzó siendo profesional hasta llegar a ser amigos. Rosalía se convirtió en una habitual de sus espectáculos. Pocos pueden decir como Lagos que Rosalía dio sus primeros pasos junto a él y sólo puede dedicarle palabras de admiración: “Ha demostrado que ella sobre todo es muy trabajadora". Y tanto que sí, pues muy lejos, lejísimos, queda ya aquel día en el que fue rechazada por el jurado del show talent ‘Tú sí que vales’ por desafinar.

Antes de ‘Lux’, Rosalía ya dejaba patente su admiración por el arte y el talento de Jerez en los Latin Grammy que se celebró en Sevilla en 2023. Dejó a todo el público con los vellos como escarpias al versionar el éxito de Manuel Alejandro ‘Se nos rompió el amor’, acompañada de un elenco de artistas jerezanos.