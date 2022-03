Para volver a respirahhhhr

‘Respirah Estudio’ te abraza. Te acoge nada más llegar. Son los brazos abiertos de la calma, los que te invitan a tomar conciencia, a parar y ser de nuevo tú en una versión aún mejor. Respiraaaahhh.

Detrás de este gran recibimiento está Stella Iglesias. Nacida en Uruguay, ya desde joven tenía esa inquietud por comprender las cosas en la vida. Se puso a meditar en una época en la que no era habitual, y desde ahí se acercó al yoga.

La vida le fue llevando también hacia comprender el cuerpo humano, a aliviarlo, y empezó a trabajar como quiromasajista y linfodrenagista. Hace 22 años llegó a España. Trabajó en una clínica estética en Jerez en esas dos especialidades. “Allí, en ese plano, me di cuenta de que la mejora que se hacía era a nivel superficial pero lo que yo traía de la meditación me hacía ver otros aspectos, el hecho de sentirte bien. Pero veía que la persona nunca estaba conforme con su cuerpo. Está bien verse bien por fuera, pero debe compensarse con el interior, con una base sólida de amor, de respeto a la vida, que es lo que yo ya tenía de años atrás. Ahí empezó el yoga para mí, el hecho de respirar, no sólo aferrarse a algo”.

En 2016 tenía Stella la intención de combinar de alguna manera el exterior y el interior, unificar ambos planos, el físico y la meditación, la calma, parar, yoga. Pero un diagnóstico de cáncer de pecho le cambió la vida en un segundo. “Yo venía con una buena práctica de yoga... porque el yoga tiene esa motivación que es un reto, a través de las posturas, de ver cómo progresas y vas creando una habilidad en ti, un control de tu cuerpo, algo que te hace sentir muy bien, combinado con la respiración. Y, de pronto, esos desafíos se frenaron. Había encontrado un equilibrio justo cuando me lo detectaron. Fue entonces cuando comenzó realmente para mí el significado de la palabra respirah, con h. Cambió todo. Todo lo que controlas lo cedes al equipo oncológico, que te cuida, a tu familia, a tus amigos... De alguna forma sientes que has perdido el control. El miedo pasa a ser dominante”. Stella ya tiene el alta desde el pasado año, aunque con sus revisiones pertinentes.

El yoga cumplió entonces un papel fundamental para ella: “empecé a explorarlo con la curiosidad de esa nueva posibilidad, de cómo salgo yo adelante, cómo fortalezco lo que ya tenía como experiencia. Era quedarme con la percepción de esa experiencia. Todo se unió para volver a respirar y sentir que desde esta plataforma podía salir. El yoga seguía siendo yoga, la meditación meditación, y yo podía percibir toda esa experiencia como fortaleza y conciencia plena”, cuenta.

Comenzó entonces de nuevo a explorar la práctica, cómo movilizar su cuerpo con un pecho menos, los pectorales, la espalda... Stella ya tenía la intención de abrir un espacio de yoga, pausa y bienestar, de recuperar el control de uno mismo. Así nació hace cuatro meses ‘Respirah Estudio’. “Me encontraba a mucha gente que estaba pasando lo mismo que yo y veía esa desesperanza de no volver a ser como antes. Yo veía que eso no era posible, así que me dije: “como antes no, mejor que antes”.

Me fui a Nueva York de viaje y entré en un sitio de yoga, en el que me dejaron probar. Me di cuenta de que eso era lo que yo quería. Un espacio en el que ayudar a las personas que sientan una limitación, ya no sólo a las que tengan cáncer, sino a mayores o a cualquiera que sienta que necesita relajarse. Estar tranquilos, en definitiva. Estamos conectados por el mismo hilo conductor en diferentes etapas. No es como antes, pero sí mejor porque la conciencia está más presente. La atención y la humildad son hermanas de la conciencia. Hay personas que no hacen yoga porque dicen que no son flexibles, pero precisamente el yoga te da flexibilidad. El objetivo no es la postura, es la percepción de la experiencia. Es paciencia y relacionarte con la parte interior y con el físico. Es una unión que genera momentos de plenitud dentro del caos, incluso, desde otra perspectiva”.

‘Respirah Estudio’ en Jerez 74 es un espacio pensado, terapéutico, para sentirse bien. Ofrece yoga lunes y miércoles y talleres que se llaman ‘El punto justo’ los terceros viernes y sábados de cada mes. Talleres de dos horas de duración, orientados a generar momentos de pausa, calma y a recuperar espacios de introspección para encontrar “el punto justo” de bienestar en el que además no faltarán las infusiones ni las galletas. También tiene a la vista una serie de retiros en junio y julio. Un estudio abierto a todas aquellas personas que necesitan tomar plena conciencia de sus limitaciones, ya sean físicas o sutiles. “A veces las limitaciones hacen que veas el sentido de las cosas”, cuenta Stella, que es además profesora de yoga en Corner 4. ‘Respirah Estudio’ (respirahestudio.com) está presente también en redes sociales.

Asimismo, Stella colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con quien el pasado año ofreció un entrenamiento on line durante tres meses, que este 2022 será presencial y comenzará en abril. Una cita a la que se pueden sumar familiares y amigos que han vivido el cáncer desde otro punto de vista.

‘Respirah Estudio’ muestra a través del yoga una actitud ante la vida que no se queda en las clases, sino que Stella anima a que se lleve al resto de las parcelas diarias. Una herramienta vital.