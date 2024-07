Vox considera "un despropósito" que el PP suba los impuestos para pagar subvenciones "a dedo"

Vox Jerez manifiesta "su total desacuerdo en la gestión económica que está llevando a cabo el gobierno municipal del Partido Popular", después de aprobar en el pleno del pasado viernes la subida de tres impuestos "con la excusa de pagar la deuda y, horas después, aprobar una modificación presupuestaria de, nada más y nada menos, 27 millones de euros para pagar, entre otros asuntos, gratificaciones a parte del personal municipal y subvenciones a asociaciones de la ciudad".

El partido señala que el gobierno municipal va a percibir 4 millones de euros con la subida de impuestos y gastará 3,3 en subvenciones a asociaciones elegidas a dedo. “Es decir, la alcaldesa ha incumplido su palabra de no subir los impuestos a los jerezanos para dar el dinero a asociaciones elegidas a dedo”, afirma Antonio Fernández, portavoz de VOX en Jerez, que asegura que “es difícil de encajar que se entregue ese dineral a asociaciones y colectivos cuando tenemos 61 millones de euros de facturas en el cajón y más de 1.300 millones de euros de deuda”.

Fernández señala que, por si fuera poco, las justificaciones que ha dado el gobierno no son muy convincentes. “Nos aseguran que se trata de un plan estratégico de subvenciones. Imagino que se referirán a su propia estrategia, porque a la de Jerez no. Esto es cinismo político. Con razón la gente no quiere saber nada de los políticos, es alucinante cómo una mentira se puede transformar de esa manera”.

El portavoz de VOX se muestra en contra de cualquier subida de impuestos mientras existan otras salidas. “El mensaje que estamos mandando a los jerezanos es que les estamos rascando el bolsillo mientras su Ayuntamiento despilfarra ese dinero en asuntos que no son estrictamente necesarios”.

Antonio Fernández considera que este Ayuntamiento “no está apretándose el cinturón, sino todo lo contrario. Vemos un gobierno derrochador, populista en muchas de sus inversiones y que no está tomando las medidas de control de gastos que necesita un Ayuntamiento en quiebra como es el de Jerez”.

Por último, apunta que “el gobierno debe dejar de gastar con tanta facilidad el dinero público, que sale del bolsillo de todos” y afirma que “es necesario tomar decisiones valientes si queremos cambiar el rumbo económico de este Ayuntamiento que, lejos de mejorar, como nos quieren hacer ver, va a peor”.