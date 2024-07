La Guardia Civil interviene en Jerez a más de 100 aves capturadas ilegalmente

La Guardia Civil de Cádiz ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera, una actuación contra la captura ilegal de aves fringílidas, en la que se ha saldado con la investigación de una persona por la captura ilegal de 100 ejemplares de aves fringílidas, varias de ellas especialmente protegidas, así como 66 medios prohibidos para la captura de estas especies. Las aves se encontraban enjauladas en el momento de la actuación y fueron devuelta al medio natural, por los agentes del SEPRONA en ese mismo instante. Se ha investigado a una persona por un supuesto delito contra la flora y la fauna y, se han intervenido todas las artes de caza prohibida.

El servicio tuvo lugar el pasado día 24, en el término municipal de Jerez de la Frontera, cuando los guardias civiles Servicio de Protección y Naturaleza del Puesto Principal de Jerez, realizaron diversas batidas por las zonas especialmente sensibles para el paso de dichas aves, encaminadas a la erradicación de las capturas indiscriminadas e ilegales de aves fringílidas.

Como resultado de estas actuaciones, se sorprendió a una persona en el lugar de los hechos en posesión de 100 ejemplares de aves fringílidas enjauladas como “lugano, verderón común, jilgueros y pardillo común”, cuya caza se encuentra prohibida y algunas de estas especies catalogadas como especialmente protegidas y vulnerables.

Además, en el transcurso de la inspección llevada a cabo se localizaron ocultas 66 artes prohibidas de caza utilizadas para la captura de los ejemplares con 54 perchas o cepos trampas, 9 redes de libro e invisibles, y 3 jaulas trampa, todas ellas fueron intervenidas por los agentes.

Por estos hechos se ha investigado a una persona por un supuesto delito contra la flora y la fauna.

Varias de las especies liberadas no solo tienen prohibida su caza si no que, están incluidas en el listado estatal de especies silvestres de régimen de protección especial y en el de fauna silvestre amenazada de Andalucía como el “lugano”, un ejemplar que se encuentra en particular retroceso debido, entre otras cosas, a la caza furtiva ya que son muy apreciadas por su canto. El silvestrismo, es una afición muy extendida en muchas zonas del país y Andalucía, consistente en la captura de aves fringílidas del medio natural para su uso en competiciones de canto, la cual está prohibida en España desde el 2019.