Vox pedirá en el pleno de Jerez "responsabilidades políticas ante el escándalo del cáncer de mama"

Vox ha registrado en el Ayuntamiento de Jerez una propuesta para el próximo pleno municipal en la que exige "depurar responsabilidades políticas y administrativas por el grave fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, que ha afectado a más de dos mil mujeres".

La iniciativa, presentada por el portavoz de Vox en Jerez, Antonio Fernández, reclama "la dimisión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de todos los responsables de la Consejería de Salud desde 2011 hasta hoy, por haber permitido una gestión sanitaria que ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres”.

“No estamos ante un error técnico, sino ante el reflejo de un sistema sanitario destrozado por décadas de mala gestión del PSOE y también ahora por el Partido Popular. Nadie me puede decir que desde que gobierna el PP la sanidad andaluza está mejor. Y aquí están las consecuencias. Ni unos ni otros han sabido garantizar una sanidad digna”, ha denunciado Fernández.

El portavoz de Vox ha recordado que la actual situación sanitaria en Andalucía "es fruto del bipartidismo, con listas de espera interminables, falta de profesionales, precariedad en la atención primaria y hospitales obsoletos". “El PP prometió un cambio, pero lo único que ha hecho ha sido continuar con las políticas de siempre: más despilfarro político, más propaganda y más deterioro de los servicios públicos”, ha señalado.

Entre las medidas concretas que Vox propondrá al pleno, destaca "la revisión y modernización inmediata del programa de detección precoz del cáncer de mama, ampliando la edad de inicio, aumentando la periodicidad de las pruebas y garantizando la doble lectura y la evaluación externa".

También se exige transparencia total en los datos de listas de espera y una auditoría completa "para evitar que se repitan fallos similares en otros programas de salud pública". “El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres. No se puede permitir que la falta de planificación y los errores administrativos sigan costando vidas”, ha afirmado Fernández, quien ha añadido que “mientras se gasta dinero en propaganda, nuestros sanitarios emigran por falta de reconocimiento y medios”.

Finalmente, Vox ha insistido "en la necesidad de reducir el gasto político superfluo y destinar los recursos a mejorar la atención sanitaria, especialmente en las zonas rurales, donde la falta de personal es cada vez más alarmante". “La sanidad andaluza no necesita más titulares ni anuncios vacíos, necesita gestión, transparencia y responsabilidad. Y eso, ni PSOE ni PP lo han sabido ofrecer”, ha concluido Fernández.