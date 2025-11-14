‘Welcome & Sorry’ reinterpreta ‘Hamlet’ como una comedia gestual en clave de clown en el Teatro Villamarta

Ganso & Cía representará en el vestíbulo del Teatro Villamarta el próximo domingo 16 de noviembre, a las 12 horas, Welcome & Sorry, una comedia gestual en clave de clown donde reinterpreta Hamlet de W. Shakespeare, el clásico de la literatura universal. Un espectáculo de teatro de calle pensado para todos los públicos y donde se visualiza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que los rodean.

En este montaje dos amantes del teatro representarán Hamlet con la intención de hacerlo con total fidelidad al texto original. Sin embargo, el tener que hacer el trabajo de una docena de artistas y técnicos, el representarlo en la lengua de Shakespeare, el no tener talento ni habilidades para ello suponen una serie de impedimentos que, si el autor de la célebre obra clásica, levantara la cabeza “no estaría tal vez orgulloso del resultado pero, a buen seguro, se echaría unas risas”, afirman los actores Gorka Ganso y Cecilia Paganini.

Y es que ambos artistas se presentan ante el público como malos actores, incapaces de manejar el inglés, con recursos limitados y falta de personal. Sin embargo, esas debilidades, lejos de ser un problema, se transforman en el caldo de cultivo necesario para poner en marcha una comedia. Así las cosas, los errores se convierten en gags y la seriedad de la obra pasa a ser una especie de juego gracias a la participación del público. Con una mezcla de improvisación, humor y complicidad con quienes asistan a esta función, Welcome & Sorry consigue que la tragedia más famosa de la historia de la literatura logre acercar la figura de Shakespeare al gran público a través de la comedia.

Ganso & Cía es un proyecto teatral encabezado por Gorka Ganso y Cecilia Paganini, que tiene como referencia el mundo del clown. Una compañía que realiza trabajos artesanales y contemporáneos en los que el público encuentra su reflejo en personajes cargados de humanidad: héroes de lo cotidiano que nos transportan de la risa a la ternura y que no dejan indiferentes a nadie.