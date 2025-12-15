La XXII Gran Caravana Motera ‘El Motorista’ llenará de solidaridad navideña las calles de Jerez el domingo 21 de diciembre

El delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, junto al representante de la empresa El Motorista, Alfonso Ruiz, el vicepresidente ciudadano del Consejo del Consejo Local del Motor, Pepe Hermosín, y el miembro del Club Motero Sin Gasolina, Óscar Vázquez, ha presentado la XXII edición de la Gran Caravana Motera Solidaria que se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 11 horas, dentro de la programación navideña de actos benéficos de recogida de alimentos y juguetes del Consejo Local del Motor.

El delegado ha agradecido a los representantes del Consejo del Motor y a los numerosos moteros de la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, presentes en el acto, su solidaridad y de manera especial a la empresa El Motorista por su apoyo a este evento que pone punto final a la campaña navideña de recogida de juguetes y alimentos.

El delegado de Cultura ha manifestado que "es un placer" asistir a la presentación de la Gran Caravana Solidaria. "En primer lugar quiero dar las gracias a la empresa anfitriona El Motorista; una empresa de la que todos los jerezanos nos sentimos muy orgullosos por todo lo que representa y también por su contribución económica a esta nueva caravana motera", ha afirmado.

Francisco Zurita se ha mostrado convencido que los moteros ganarán el reto. “Sé que es un reto muy difícil pero estoy seguro que, al final, El Motorista va a tener que poner el dinero porque estos moteros lo consiguen todo”, ha asegurado. Este año la Gran Caravana Motera Caravana intentará rodear la Plaza Belén con las motocicletas estacionadas en batería, un reto que los moteros y moteras de Jerez hacen a la empresa El Motorista. De superarse la prueba, El Motorista donará un cheque para para la campaña de recogida de juguetes y alimentos de los clubes de esta federación que irán destinados a comedores sociales y entidades benéficas.

Francisco Zurita ha tenido palabras de reconocimiento hacia el Consejo Local del Motor de Jerez, y la Federación Unión de Motoclubes Jerez "porque está claro que el amor que Jerez siente por el motor es recíproco. Más allá del deporte, el mundo del motor se vuelca con nuestra ciudad y lo hace a lo largo de todo el año en muchísimas campañas solidarias. La Gran Caravana Motera Solidaria es una campaña muy importante porque llega a todos los niños y niñas”, ha manifestado.

El delegado ha dado las gracias al Consejo Local del Motor y a la Federación Unión de Motoclubes Jerez por su presencia continua dentro de la cultura y del tejido social. “El amor que hay recíproco de Jerez con el mundo del motor se demuestra en actos solidarios como la Gran Caravana Motera Solidaria”.

Pepe Hermosín ha señalado que la caravana será un acto que unirá a todos los clubes que integran la Federación; estos clubes de Jerez invitan a los motoristas que lo deseen a sumarse en esta gran parada motera, con paseo de banderas de los clubes participantes. “Se han organizado XXII ediciones de nuestra Gran Caravana Solidaria que pone punto final a la campaña benéfica que los motoclubes de Jerez han llevado a cabo en estas fechas navideñas en las que hemos recogido juguetes, el Club Motero Sin Gasolina, y alimentos del Motoclub Cherokee”, ha comentado Pepe Hermosín.

Este año “le hemos planteado un reto a la empresa El Motorista que vamos a ser capaces de llenar y rodear la plaza Belén con nuestras motocicletas. A cambio El Motorista va a entregar un cheque solidario a uno de los comedores sociales a los que van destinada la campaña”, ha explicado el vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor.

Pepe Hermosín ha felicitado a la empresa El Motorista por su colaboración y ha reiterado la invitación abierta a todas las personas que se quieran sumarse al acto. “A todos los motoclubes sean o no de la Federación Unión de Motoclubes de Jerez que quieran venir y colaborar con nosotros y participar en el paseo de banderas y cómo no, pasear a SSMM los Reyes Magos están invitados”. Alfonso Ruiz ha recordado que El Motorista siempre estás ayudando y colaborando en este tipo de eventos.

La Gran Caravana Motera Caravana recorrerá el próximo domingo 21 de diciembre durante unos 40 minutos un circuito urbano de unos 13 Km. kilómetros por las calles de la ciudad con el siguiente recorrido: plaza Belén (salida Calle Barranco), plaza del Arroyo, Calzada del Arroyo, calle Ermita de Guía, avenida de Sanlúcar, calle Alcubilla, avenida de Torresoto, calle Muleros, calle Juan Moneo El Torta, calle Manuel Moneo, plaza de Madre de Dios, rotonda del Minotauro, avenida Nuestra Señora de la Paz, avenida de la Universidad, rotonda Monumento al Toro, avenida de Arcos, rotonda Motero Alado, avenida Fernando Portillo, avenida de Europa, rotonda de los Caballos de Colores, Paseo de Sementales, avenida del Ejército, rotonda Álvaro Domecq, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, calle San Juan Grande, calle Guadalete, calle Ponce, calle Ancha, calle Merced, calle Cristal, Ronda del Caracol, Cuesta de Chaparra, calle Ermita de Guía, avenida de Sanlúcar, calle Alcubilla, calle Puerto, calle Armas, plaza Monti y llegada en Alameda Vieja.