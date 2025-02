Yerai Cortés completa el ciclo 'Solera y Compás' en Jerez

El ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025 se completa con dos de las guitarras flamencas más importantes de los últimos tiempos. El jerezano de adopción Antonio Rey -9 de agosto- y el alicantino Yerai Cortés -14 de agosto- llevarán hasta el corazón de las bodegas jerezanas de Tío Pepe sus propuestas musicales más recientes en el marco de la cuidada programación cultural, que durante los meses de julio y agosto promete abrir un nuevo capítulo en la banda sonora vital de los amantes de la música.

Galardonado con dos Latin Grammys y nominado al Best Global Music Album de los Grammy Awards 2025, Antonio Rey presenta en su tierra Historias de un flamenco acompañado de varios artistas con los que compartirá escenario. Entre ellos, el bailaor Joaquín Grilo y la cantaora Mara Rey. Desde su infancia mostró un talento excepcional para la guitarra, influenciado por los grandes del flamenco y sumergido en una tradición familiar de música flamenca. Con una técnica depurada y una capacidad de comunicación emocional única, Rey llevará el 9 de agosto a las emblemáticas bodegas su fusión de las raíces del flamenco con elementos del jazz y la música clásica. Su estilo es un encuentro entre la tradición flamenca y la libertad expresiva del jazz, con un virtuosismo que emociona a puristas y nuevos oyentes por igual.

Reconocido en 2010 como Premio Nacional de Guitarra, Rey comenzó su carrera artística a los diez años, acompañando a su padre, Tony Rey, en diversos tablaos de México. Pocos años después, fue invitado por la bailarina Yoko Komatsubara a realizar su primera girapor Japón. A los dieciocho años formó parte de la Compañía de Antonio Canales y, posteriormente, compuso la música para espectáculos del Nuevo Ballet Español como Gallo de pelea y Romeo y Julieta. Ganador de dos Latin Grammys con Flamenco sin fronteras (2019) e Historias de un flamenco (2024), álbum que le reafirma como una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo. Ha compartido escenario y colaborado con grandes artistas de renombre internacional como Paco de Lucía, Richard Bona, Al Di Meola, Niña Pastori, Vicente Amigo, Diego el Cigala, Miguel Poveda, Diego Carrasco, Antonio Canales, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, entre otros. Estas colaboraciones han llevado su talento a los escenarios más prestigiosos del mundo, como el New York City Center, el Festival Internacional de Jazz de Montreal y la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Yerai Cortés pertenece por su parte a esa nueva generación de artistas que están llevando el flamenco a territorios ignotos y excitantes. A pesar de su juventud, posee ya una vasta trayectoria que le ha llevado a colaborar con artistas de los más diversos géneros: desde renovadores y transgresores del flamenco como Rocío Molina hasta músicos de distintas latitudes como Judeline, Ralphie Choo, Lola Índigo o C. Tangana (Antón Álvarez), a quien acompañó en su ya mítica gira Sin cantar ni afinar y quien ha firmado precisamente su primer largometraje documental -La guitarra flamenca de Yerai Cortés- en torno a la música de Yerai Cortés como vehículo para sumergir al espectador en la historia personal del guitarrista. El filme ha sido galardonado recientemente en Granada con el Goya al Mejor Documental y el Goya a la Mejor Canción Original por Los almendros, con Cortés como coautor e interpretada con La Tania.

El alicantino traerá la noche del 14 de agosto a Jerez Guitarra coral, espectáculo con el que participó en Nueva York en el festival Legacy de homenaje a Paco de Lucía y con el que ha agotado entradas en varias ciudades de España, ofreciendo actuaciones memorables. Con él, expande y trasciende los límites del flamenco hasta el infinito y más allá, demostrando su impacto global en el mundo de la música. Junto a él, Macarena Campos, Salomé Ramírez, María Reyes, Elena Crespo, Nerea Domínguez y Marina Medina en palmas y coros. Las entradas para ambos conciertos pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Solera y Compás, una de las consolidadas apuestas musicales de Veranea en la Bodega 2025, contará además el 15 de agosto con Rancapino Chico, que presentará Hijo del Cante, primer volumen de una completa compilación flamenca que incorpora joyas de todos lostiempos y composiciones propias. Con Paco León y Antonio Higuero a las guitarras, Rubén Amador al piano y Edu Gómez y Nain Real a las palmas, Rancapino Chico desgranará en su repertorio martinetes, zambras, bamberas, tarantos, bulerías, tientos, tangos y fandangos de Huelva. Por su parte, Territorio Jerez llegará a las bodegas el 11 de agosto. Dirigido por Manuel Valencia con Juana la del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio, Manuel Monge, Antonio Higuero y Manuel Valencia y las palmas de Juan Diego Valencia y Javier Peña, este espectáculo evoca todo un universo de sonidos y aromas jerezanos.

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas, ofreciendo al público una experiencia memorable. Con propuestas aún por desvelar, la XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; al grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; a los estadounidenses Train; Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas; la banda Rumours of Fleetwood Mac; el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Ana Belén, Coque Malla, Rosario, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.