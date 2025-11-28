Yincana flamenca en el centro de Jerez

Alumnos de los centros escolares Isabel La Católica y La Ina han participado este jueves en el centro de Jerez en una divertida yincana. La actividad forma parte de Flamenkolé, un proyecto puesto en marcha hace poco más de un año por ambos colegios junto con el CEIP Nuestra Señora de la Paz. El objetivo no es otro que fomentar el flamenco desde una perspectiva lúdica entre los más pequeños.

Para ello ayer disfrutaron de diversas actividades como aprender a tocar villancicos con el cajón o descifrar una ‘rayuela flamenca’. En la imagen, un grupo de alumnos en una de las múltiples actividades que celebraron en la Alameda del Banco.