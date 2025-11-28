Jerez
Programación de la Navidad 2025
Varios escolares tocando el cajón, este jueves en el centro de Jerez.
Varios escolares tocando el cajón, este jueves en el centro de Jerez.

Yincana flamenca en el centro de Jerez

Alumnos de Isabel La Católica y La Ina se divierten y aprenden con Flamenkolé

"Hoy es un día gran para la docencia en Jerez"

Alumnos de los centros escolares Isabel La Católica y La Ina han participado este jueves en el centro de Jerez en una divertida yincana. La actividad forma parte de Flamenkolé, un proyecto puesto en marcha hace poco más de un año por ambos colegios junto con el CEIP Nuestra Señora de la Paz. El objetivo no es otro que fomentar el flamenco desde una perspectiva lúdica entre los más pequeños.

Para ello ayer disfrutaron de diversas actividades como aprender a tocar villancicos con el cajón o descifrar una ‘rayuela flamenca’. En la imagen, un grupo de alumnos en una de las múltiples actividades que celebraron en la Alameda del Banco.

Yincana flamenca en el centro de Jerez
1/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
2/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
3/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
4/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
5/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
6/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
7/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
8/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda
Yincana flamenca en el centro de Jerez
9/9 Yincana flamenca en el centro de Jerez / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats