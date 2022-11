30 zambombas en 18 localidades que no puedes perderte

El próximo sábado 26 de noviembre la Asociación Amigos del Chumi, de El Puerto de Santa María, será el escenario de la primera de las zambombas programadas en el ciclo navideño que, un año más, promueven Diputación y la Federación Provincial de Peñas Flamencas. Tras esta apertura se sucederán nuevas actuaciones en el periodo de un mes, justo hasta el día de Nochebuena en La Barca de la Florida. En suma serán 30 las zambombas planificadas, interpretadas por 16 grupos en 18 localidades de la provincia de Cádiz.

Esos son los datos precisos de un programa que se ha presentado en el Palacio Provincial de la Diputación. El vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura, Antonio González Mellado y el titular de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, Nicolás Sosa, han valorado esta iniciativa junto a representantes de algunas de las sedes anfitrionas. El epílogo a esta presentación lo ha protagonizado Lumbre, formación de Cádiz liderada por David Gavira que ha interpretado dos villancicos aflamencados incluidos en su repertorio de zambomba.

Antonio González Mellado ha agradecido la persistente labor de la Federación Provincial de Peñas, “que aporta valor al flamenco los 365 días del año”. Gracias a esta implicación “el flamenco llega a todos los rincones y en formatos muy cercanos”, ha destacado el diputado de Cultura. Programas como el de las zambombas navideñas suponen además un estímulo para los grupos flamencos, según ha indicado González Mellado, con sus beneficios en términos de “visibilidad y empleo”. La Fundación Provincial de Cultura y la Federación de Peñas han consolidado una relación estable, manifestada en diferentes programas de fomento y promoción del flamenco y que este año han supuesto una inversión de 100.000 euros por parte de Diputación.

Nicolás Sosa, tras valorar el respaldo económico e institucional de Diputación, ha explicado las peculiaridades de la zambomba que, asociada a las manifestaciones que arraigaron en Jerez y Arcos y hoy muy extendidas, es Bien de Interés Cultural. “Debemos procurar que perdure la zambomba que se vive como un momento de convivencia y participación. La gente que acude a las peñas por una zambomba no va a un recital, sino que participa en torno a un redondel y cantando villancicos populares”, ha razonado Sosa. A su juicio, la presencia de este tipo de programas y la intervención de la Federación de Peñas “supone una garantía para no desvirtuar la zambomba”. Una manifestación cultural que sólo se entiende con la participación activa de todos los que asisten al espectáculo. En cuanto a su vinculación con el flamenco, aclara que “la zambomba no se trata de un palo, pero sí está conformada por villancicos aflamencados… y el flamenco, todo lo que toca, lo eleva”.

Programa por localidad, fecha, hora, escenario e intérpretes

El Puerto de Santa María / Sábado 26/11 -16:00

Asociación Cultural Amigos del Chumi

Aromas de Navidad de Macarena de Jerez

Jerez / Sábado 3/12 - 14:00

Peña Flamenca La Bulería

Sabor a Plazuela y Matita de Romero

Arcos / Sábado 3/12 - 18:00

Tertulia Flamenca Cultural Arcense

Zambomba Alfileres

San Fernando / Sábado 3/12 - 22:00

Peña Cultural Flamenca Camarón de la Isla

Coro de Villancicos Plazuela

Jerez / Lunes 5/12 - 14:30

Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica

Navidad en el Pica

El Puerto de Santa María/ Martes 6/12 - 15:30

Tertulia Flamenca Tomás El Nitri

Navidad de la Buena Gente con Macarena de Jerez

Jimena / Martes 6/12 : 20:00

Peña Flamenca de Jimena

Coro Hermandad de la Yedra

Jerez/ Jueves 8/12 - 15:00

Peña Flamenca de la Buena Gente

Navidad de la Buena Gente con Macarena de Jerez

Olvera / Jueves 08/12 - 18:30

Peña Cultural Flamenca de Olvera `Enrique Orozco´

Lumbre

Sanlúcar de Barrameda / Viernes 9/12 - 17:30

Peña Cultural Flamenca de Puerto Lucero

Nochebuena Cantaora de Jose el Berenjeno

San Fernando / Viernes 9/12 - 21:00

Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla

Navidad Flamenca de Ismael Heredia

Puerto Real / Viernes 9/12 - 22:00

Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real

Navidad de Juan Manuel Moneo

La Línea de la Concepción / Sábado 10/12 - 16:00

Peña Flamenca Cultural Linense

Lumbre

Jerez / Sábado 10/12 - 16:30

Tertulia Flamenca Pepe Alconchel

Navidad de la Buena Gente con Macarena de Jerez

Estella del Marqués (Jerez) / Sábado 10/12 - 19:00

Peña Cultural Flamenca Amigos de Estella

Navidad Flamenca de Ismael Heredia

Vejer / Sábado 10/12 - 20:00

Peña Cultural Flamenca Aguilar de Vejer

Coro Hermandad de la Yedra

Guadalcacín (Jerez) / Sábado 10/12 - 20:30

Peña Flamenca El Perro de Paterna

Sones Navideños

Jerez / Sábado 10/12 - 22:00

Peña Flamenca la Zúa

Aromas de Navidad de Macarena de Jerez

Jerez / Viernes 16/12 - 22:30

Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola

Jerez por Navidad

Los Barrios / Sábado 17/12 - 17:00

Peña Cultural Flamenca Fosforito

Coro Hermandad de la Yedra