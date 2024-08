La Zaranda de Jerez: "Nunca nos planteamos ser una compañía de larga trayectoria"

La compañía jerezana La Zaranda, 'Teatro Inestable de Ninguna Parte', iniciará el próximo 21 de agosto su 17ª temporada en Buenos Aires con su más reciente creación, 'Manual para armar un sueño', escrita por Eusebio Calonge y dirigida por Paco de La Zaranda. El elenco de la obra está compuesto por Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, y el respaldo de un equipo creativo de primer nivel: iluminación a cargo de Peggy Bruzual, vestuario diseñado por Encarnación Sancho, realización artística de Eduardo Saborido y asistencia de dirección de Andrea Delicado.

La destacada compañía andaluza vuelve a Buenos Aires con una decidida oda a la esperanza que intenta echar luz en las tinieblas de un mundo hostil. En el breve espacio que va de un camarín al escenario, un actor realiza un viaje infinito por la historia. Un sueño tan delgado como el hilo de un barrilete, aunque capaz de resistir tempestades.

'Manual para armar un sueño' es la historia imaginaria de un personaje en el fondo del espejo. Frente a él, un actor que ha ido envejeciendo, maquillando su derrota y sus ilusiones. En mitad de ese desengaño, con sus postreras fuerzas, saldrá a irradiar esperanza al escenario. Aliado con su personaje removerá con su zaranda en las entrañas del teatro, topándose con sus vicios y virtudes, para buscar la alegría del reencuentro con el teatro.

"En 1988 fue nuestra primera vez en Buenos Aires y desde entonces han sido vistas allí todas nuestras obras consecutivamente. Y creo que somos la compañía española que más temporadas ha representado allí. Contamos afortunadamente con mucho público y es una plaza primordial, donde también hemos recibido numerosos reconocimientos como el María Guerrero. Es una larga relación con el público porteño", apunta Eusebio Calonge.

Una gira a la que se suma Montevideo, "otra plaza que para nosotros es muy destacada, primer lugar de América Latina que visitamos como compañía. Para nosotros es muy emotivo volver a estos países que forman parte de nuestra historia, que tanto nos han dado a nivel emocional y de aprendizaje en el teatro", añade.

Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos, los tres actores clásicos de La Zaranda, su núcleo duro, interpretan esta oda a la esperanza, que sigue a través de su lenguaje único la personal línea satírica, irónica y humana que tanto caracteriza a La Zaranda, una de las compañías más interesantes de la escena española.

La compañía La Zaranda, Premio Nacional de Teatro 2010, bucea en los textos clásicos de Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes o Dante Alighieri "para seguir haciendo teatro", dice Eusebio Calonge. 'Manual para armar un sueño' es la vigésima tercera obra de esta compañía andaluza que cuenta en su haber con títulos como 'Vinagre de Jerez', 'Perdonen la tristeza' o 'Cuando la vida eterna se acabe'.

La Zaranda es una de las compañías teatrales más longeva de España y una de las más antiguas de Europa, camino de cumplir el medio siglo. Un auténtico referente de la escena española, nacido en Jerez.

La compañía también visitará el Teatro Nacional de Costa Rica en diciembre con 'Manual para armar un sueño'.

Casi 50 años de trayectoria

La Zaranda nació en Jerez en 1978. "Sí, casi medio siglo de compañía. Las fuerzas no son las mismas que cuando uno emprende una aventura como esta, porque nosotros nunca nos planteamos ser una compañía de larga trayectoria. Empezamos a hacer obras hasta que un día te dicen que llevas 40 años sobre el escenario, pero no hemos mirado obsesivamente al pasado ni a nuestra trayectoria, sino que hemos ido desarrollando nuestro trabajo y nuestra profesión hacia adelante. Y ahora aparece casi este vértigo cuando miramos la fecha de nuestra fundación", cuenta Calonge.

No, las fuerzas no son las mismas, "pero lo que sí sigue intacta es la energía y las ganas de querer que la próxima obra sea una revelación teatral para nosotros. Las ganas de estar de nuevo en la nave de ensayo, que sigue estando en Jerez y que esperemos que esta vez no se lleve el viento. Y ensayando con dos actrices nuevas que vendrán a reforzar este elenco de siempre. Es ese querer desvelar qué nos quiere decir el teatro, qué obras saldrá, cómo será esto próximo. Estamos muy motivados".

Apuntan desde La Zaranda que están muy agradecidos a los premios que van recibiendo, "glorias del mundo a las que muchas veces hemos ido renunciando, no hemos querido creérnoslo mucho para que no entorpezcan nuestro trabajo, aunque ya a esta edad no creo que la vanidad nos lleve a hacer tonterías. El mejor premio siempre, sobre todo en un oficio tan difícil, es tener gira y tener trabajo, y eso te lo da el público. Los premios importantes son los que te hacen más humilde".

Estreno en tierras jerezanas

El estreno de la nueva obra de La Zaranda, 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', será en el Teatro de Rojas de Toledo en abril de 2025. Un título que se retoma así al quedar truncado tras el fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva.

El deseo es también llevarla a escena en Jerez, aunque desde la compañía apuntan que no tienen fechas aún.