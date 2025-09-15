Las zonas verdes de Jardines de Tempul en Jerez recuperan el alumbrado público

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha visitado las zonas verdes de Jardines de Tempul, en el entorno de la calle Taxdirt, acompañado de técnicos municipales y de vecinos y vecinas de la zona, de cara a la realización de nuevas intervenciones, en los próximos seis meses, que mejoren los servicios públicos y las prestaciones a la ciudadanía.

Durante esta visita, el teniente de alcaldesa ha explicado que en los próximos días el Ayuntamiento va a iniciar los trabajos para recuperar el alumbrado público de estas zonas ajardinadas. “Un alumbrado público que llevaba muchos años siendo muy deficiente o incluso inexistiendo en varios puntos”, ha señalado Jaime Espinar, explicando que “además con el hándicap de que se trataba de farolas que estaban descatalogadas, por lo que hemos tenido que hacer una intervención previa para poder disponer de material adaptable”.

De este modo, Jaime Espinar ha argumentado el retraso que se ha producido y ha pedido disculpas por ello a los vecinos y vecinas. Sin embargo, les ha instado también a que “tengan la confianza de que a partir de los próximos días vamos a iniciar esa renovación del alumbrado público de la zona ajardinada”.

Del mismo modo, el teniente de alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento está trabajando igualmente para que “a inicios del próximo año los vecinos y vecinas de esta misma zona puedan ir contando con nuevas zonas de juego para los niños y niñas y también con espacios biosaludables, con el fin de recuperar esta zona”. Jaime Espinar ha explicado que la intención es que “en los próximos seis meses se hayan renovado todas las zonas ajardinadas de este espacio, que es acceso y puerta al centro de nuestra ciudad y merece y necesita apoyo, igual que cualquier otra”.

El teniente de alcaldesa ha recordado que ya en esta zona de Jardines de Tempul el Ayuntamiento ha intervenido anteriormente para mejorar el acerado, que presentaba problemas provocados por una mala elección del arbolado que levantaba las aceras. En esa ocasión anterior fue necesario actuar en este entorno en más de 20 alcorques.