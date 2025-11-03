Honda amplía la Serie 0 con el nuevo 0 α, el sustituto en clave SUV de su e, previsto para 2027
Honda ampliará su ofensiva eléctrica con la llegada del 0 α, un nuevo modelo que se integrará en la Serie 0 como versión de acceso. Su lanzamiento está previsto para 2027 en Japón e India y toma el lugar, por su condición de básico con este tipo de propulsión -que no por dimensiones o tipo de carrocería-, del Honda e que estuvo a la venta entre 2019 y 2024.
Honda ha anunciado la incorporación del Honda 0 α a su gama de vehículos eléctricos Serie 0, presentada originalmente en el CES 2025 con los modelos Honda 0 Sedán y Honda 0 SUV. La nueva incorporación, que será el modelo de acceso a la familia Serie 0, saldrá a la venta a partir de 2027, inicialmente en Japón e India.
Por el momento, el fabricante japonés no ha revelado detalles técnicos sobre el sistema de propulsión ni la batería del nuevo modelo.
El Honda 0 α en sun SUV que está concebido como un vehículo que encarna el enfoque de desarrollo “Delgado, Ligero e Inteligente” (“Thin, Light, and Wise”) que guía toda la Serie 0, centrado en maximizar la eficiencia estructural y tecnológica de sus vehículos eléctricos.
El inicio de su comercialización supondría el relevo como modelo básico eléctrico del Honda e, un coche mucho más pequeño y de vocación específicamente urbana. Ese Honda e, con una longitud de 3,89 m, estuvo a brevemente a la venta en España durante cinco años -desde 33.900 euros- en versiones de 136 y 154 CV (100 y 113 kW) y, en ambos casos, dotadas de baterías de 35 kWh. Con esa energía conseguía autonomías de hasta 222 km.
